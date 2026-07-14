Von 10 bevölkerungsstärksten Ländern nur 2 bei WM

Die Jubelbilder von Tausenden Argentinien-Fans in Bangladesch sind um die Welt gegangen: Meist im Messi-Trikot feierten sie euphorisch die WM-Auftritte des Superstars. Bangladesch selbst hat sich trotz fast 180 Millionen Einwohnern, trotz dieser Fußballbegeisterung, noch nie für die WM-Endrunde qualifiziert. Es ist kein Einzelfall. Abgesehen von den USA und Brasilien sind acht der zehn bevölkerungsstärksten Länder der Welt beim Großturnier in Nordamerika nicht dabei.