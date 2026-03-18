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Ethan Hawke ärgert sich über Smartphones im Kino

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18.03.2026 10:14
Heutzutage wolle „niemand mehr gelangweilt sein“, sagte Hawke.
Heutzutage wolle „niemand mehr gelangweilt sein“, sagte Hawke.(Bild: AP/John Locher)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Ethan Hawke sieht die Unterhaltungsbranche durch veränderte Sehgewohnheiten unter Druck. „Ich beobachte, wie sich die Art und Weise, wie junge Menschen Filme schauen, verändert“.

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Das sagte der 55-Jährige der dpa. „Sie schauen Filme, während sie auf ihr Handy starren. Die Aufmerksamkeitsspanne wird regelrecht zerschossen.“ Menschen hielten die Stille nicht mehr aus: „Einige der schönsten Momente meines Lebens sind aus Langeweile entstanden.“

Heutzutage wolle „niemand mehr gelangweilt sein“, sagte Hawke. „Sie spielen Spiele auf ihrem Handy, sie lesen die Nachrichten, und wir sind alle ständig aufgeregt.“ Sehgewohnheiten und der Umgang junger Leute mit Kultur veränderten sich aber ständig, sagte Hawke.

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„Ich erinnere mich, dass mein Großvater meine Mutter immer angeschrien hat, weil sie zu viel gelesen hat. „Nimm den Kopf aus dem Buch. Geh nach draußen.“ Und jetzt flehen wir unsere Kinder an, mehr zu lesen. Das ist faszinierend.“

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