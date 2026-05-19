Kein „grüner Zweig“ bei Erneuerbaren-Ausbau-Gesetz

Beschluss ist bestenfalls im Juni möglich

Dass das Gesetz, wie ursprünglich geplant, diese Woche auf die Tagesordnung des Plenums kommt, ist vom Tisch. Grünen-Chefin Leonore Gewessler und Energiesprecher Lukas Hammer sind sich einig: „Es liegt noch ein weiter Weg vor uns.“ Damit eine Zwei-Drittel-Mehrheit bestenfalls noch bis Juni gelingt, „müssen sich ÖVP, SPÖ und NEOS weiter bewegen“, so Hammer. Gewessler erinnerte daran, dass ein Bundesland nach dem anderen ausgerichtet habe, keine neuen Windräder aufstellen zu wollen. Sie wirft der Koalition Untätigkeit vor und will „die Schwächen der Regierung“ im Nationalrat debattieren.