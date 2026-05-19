„Hat sich anderes von der Zusammenarbeit erwartet“

„Dafür hast du nie eine Garantie“

Um was ging es? „Zum einen störte mich teilweise die Unpünktlichkeit von Nico. Das ist für mich einfach ein ganz wichtiger Punkt in einer professionallen Zusammenarbeit. Zum anderen sah ich bei Nico nicht die nötige Bereitschaft, sich technisch weiterzuentwickeln. Da lief nicht alles rund, habe ich hohe Ansprüche an mich und meinen Guide. Der Paraski-Sport entwickelt sich rasant weiter. Natürlich hätte es gut weitergehen können, es muss aber nicht, dafür hast du nie eine Garantie.“