Trainer-Knall! Guardiola steht kurz vor Rücktritt

Die „Citizens“ gewannen am Samstag erneut den FA Cup. In der Liga haben sie aktuell fünf Punkte Rückstand auf Arsenal, jedoch ein Spiel weniger auf dem Konto. Am Dienstag (20.30 Uhr/live im sportkrone.at-Ticker) steht man beim Tabellensechsten Bournemouth zum Abschluss der 37. Runde unter Siegzwang. Die letzte Runde steigt am Sonntag, dann wartet das Duell mit Aston Villa. Womöglich das allerletzte Spiel für Starcoach Guardiola in Manchester.