Trainer-Knall! Guardiola steht kurz vor Rücktritt

Trainer-Knall in der englischen Premier League: Pep Guardiola steht offenbar kurz vor dem Rücktritt als Coach von Manchester City!
Wie zunächst die britische Zeitung „Daily Mail“ berichtete, wird der Spanier den England-Giganten zum Saisonende verlassen. Demnach hat der Premier-League-Verein begonnen, seine Sponsoren über den Abschied zu informieren. Es wäre das Ende einer erfolgreichen Ära bei den „Skyblues“. Guardiola hat in Manchester noch einen Vertrag bis 2027.
Kompany als Nachfolger?
Auch über Nachfolger wird schon heftig spekuliert. Als aussichtsreichste Kandidaten gelten demnach der frühere Chelsea-Coach Enzo Maresca, der unter Guardiola schon Co-Trainer war – und Vincent Kompany vom FC Bayern München.
Zahlreiche Erfolge
2016 war Guardiola vom FC Bayern zu City gewechselt. Mit Manchester gewann er unter anderem sechsmal die Meisterschaft. Höhepunkt der gemeinsamen Zeit von Guardiola und ManCity war die Saison 2022/23, in der der Verein nicht nur Meister wurde, sondern obendrein den FA Cup und erstmals die lang ersehnte Champions League gewann.
Die „Citizens“ gewannen am Samstag erneut den FA Cup. In der Liga haben sie aktuell fünf Punkte Rückstand auf Arsenal, jedoch ein Spiel weniger auf dem Konto. Am Dienstag (20.30 Uhr/live im sportkrone.at-Ticker) steht man beim Tabellensechsten Bournemouth zum Abschluss der 37. Runde unter Siegzwang. Die letzte Runde steigt am Sonntag, dann wartet das Duell mit Aston Villa. Womöglich das allerletzte Spiel für Starcoach Guardiola in Manchester.
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