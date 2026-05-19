Bader: „Für einen Sieg brauchen wir Top-Leistung“

Mit zwei Siegen aus den ersten beiden Spielen hat Österreich bei der Eishockey-A-WM in Zürich den Klassenerhalt vorzeitig in der Tasche – am Dienstag entscheidet sich ab 16.20 Uhr, inwiefern wie im Vorjahr die Top 4 in der Gruppe A zum Thema werden. Denn bei einem Sieg gegen Lettland rückt das Viertelfinale näher. Teamchef Roger Bader weiß allerdings: „Für einen Sieg brauchen wir eine Top-Leistung!“
Laut den Wettbüros gilt Lettland vor dem Duell als Favorit, bringt es auf eine Sieg-Quote von 1,67 – jene von Rot-Weiß-Rot steht bei 3,80. „Wir haben in der Vergangenheit bereits bewiesen, dass wir mit den Top-Nationen mithalten können, haben letztes Jahr in Stockholm auch Lettland besiegt“, verweist Zwerger auf den 6:1-Kantersieg, mit dem sich das Team von Roger Bader damals in das Viertelfinale hievte.
Der Vorarlberger war dabei mit zwei Treffern einer der Matchwinner, sagt den Balten auch diesmal den Kampf an: „Sie sind eine sehr gute Nation, doch wir wollen zeigen, dass wir die gleich gute Nation sind.“ Da heißt es zu 100 Prozent bereit sein: „Es wird ein Kampfspiel, sehr körperbetont. Wer mehr Kampfgeist zeigt, zur Drecksarbeit bereit ist und weniger Fehler begeht, wird das Spiel gewinnen“, prophezeit der 29-Jährige.
Die Letten, die 2023 mit WM-Bronze für Aufsehen sorgten, zählen zu den Top 10 der Eishockey-Welt – dort, wo Österreich als aktuell 13. mittelfristig hin will. Bader schwärmt noch heute von den beiden Testspielen zum Start der diesjährigen WM-Vorbereitung in Riga: „Beide Male kamen 9000 Zuschauer, welche für tolle Stimmung sorgten, die La-Ola-Welle machten. Sie zeigten uns, was ein Eishockey-Land auszeichnet.“
Zur dienstägigen Ausgangslage meint der Schweizer: „Wir brauchen uns nichts vormachen, nur weil uns im letzten Jahr alles gelungen ist. Lettland hat diesmal vielleicht nicht die Top-NHL-Cracks an Bord, aber noch immer eine sehr gute Mannschaft mit Spielern, die in allen europäischen Top-Ligen auflaufen.“ Baders Fazit: „Für einen Sieg brauchen wir eine Top-Leistung.“
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