Bader: „Für einen Sieg brauchen wir Top-Leistung“

Der Vorarlberger war dabei mit zwei Treffern einer der Matchwinner, sagt den Balten auch diesmal den Kampf an: „Sie sind eine sehr gute Nation, doch wir wollen zeigen, dass wir die gleich gute Nation sind.“ Da heißt es zu 100 Prozent bereit sein: „Es wird ein Kampfspiel, sehr körperbetont. Wer mehr Kampfgeist zeigt, zur Drecksarbeit bereit ist und weniger Fehler begeht, wird das Spiel gewinnen“, prophezeit der 29-Jährige.