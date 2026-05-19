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Duell mit Lettland

Bader: „Für einen Sieg brauchen wir Top-Leistung“

Eishockey
19.05.2026 05:30
Teamchef Roger Bader
Teamchef Roger Bader(Bild: GEPA)
Porträt von Christian Reichel
Von Christian Reichel

Mit zwei Siegen aus den ersten beiden Spielen hat Österreich bei der Eishockey-A-WM in Zürich den Klassenerhalt vorzeitig in der Tasche – am Dienstag entscheidet sich ab 16.20 Uhr, inwiefern wie im Vorjahr die Top 4 in der Gruppe A zum Thema werden. Denn bei einem Sieg gegen Lettland rückt das Viertelfinale näher. Teamchef Roger Bader weiß allerdings: „Für einen Sieg brauchen wir eine Top-Leistung!“

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Laut den Wettbüros gilt Lettland vor dem Duell als Favorit, bringt es auf eine Sieg-Quote von 1,67 – jene von Rot-Weiß-Rot steht bei 3,80. „Wir haben in der Vergangenheit bereits bewiesen, dass wir mit den Top-Nationen mithalten können, haben letztes Jahr in Stockholm auch Lettland besiegt“, verweist Zwerger auf den 6:1-Kantersieg, mit dem sich das Team von Roger Bader damals in das Viertelfinale hievte.

(Bild: EPA/CLAUDIO THOMA)

Der Vorarlberger war dabei mit zwei Treffern einer der Matchwinner, sagt den Balten auch diesmal den Kampf an: „Sie sind eine sehr gute Nation, doch wir wollen zeigen, dass wir die gleich gute Nation sind.“ Da heißt es zu 100 Prozent bereit sein: „Es wird ein Kampfspiel, sehr körperbetont. Wer mehr Kampfgeist zeigt, zur Drecksarbeit bereit ist und weniger Fehler begeht, wird das Spiel gewinnen“, prophezeit der 29-Jährige.

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Die Letten, die 2023 mit WM-Bronze für Aufsehen sorgten, zählen zu den Top 10 der Eishockey-Welt – dort, wo Österreich als aktuell 13. mittelfristig hin will. Bader schwärmt noch heute von den beiden Testspielen zum Start der diesjährigen WM-Vorbereitung in Riga: „Beide Male kamen 9000 Zuschauer, welche für tolle Stimmung sorgten, die La-Ola-Welle machten. Sie zeigten uns, was ein Eishockey-Land auszeichnet.“

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Zur dienstägigen Ausgangslage meint der Schweizer: „Wir brauchen uns nichts vormachen, nur weil uns im letzten Jahr alles gelungen ist. Lettland hat diesmal vielleicht nicht die Top-NHL-Cracks an Bord, aber noch immer eine sehr gute Mannschaft mit Spielern, die in allen europäischen Top-Ligen auflaufen.“ Baders Fazit: „Für einen Sieg brauchen wir eine Top-Leistung.“

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