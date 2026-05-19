Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Trotz scharfer Kritik

Nagelsmann-Anruf: Neuer steht im deutschen WM-Tor!

FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
19.05.2026 06:36
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Die Entscheidung ist offenbar gefallen: Manuel Neuer wird als Nummer eins im deutschen Nationalteam zur WM in diesem Sommer reisen! Eine Entscheidung, die bei unseren Nachbarn für viel Gesprächsstoff sorgt.

0 Kommentare

Bundestrainer Julian Nagelsmann habe den bisherigen Stammkeeper Oliver Baumann angerufen und ihm mitgeteilt, dass er mit Bayern-Torhüter Neuer zwischen den Pfosten plane, berichtet die „Bild“ am Dienstag.

Julian Nagelsmann
Julian Nagelsmann(Bild: AFP/INA FASSBENDER)
Manuel Neuer
Manuel Neuer(Bild: AFP/ALEXANDRA BEIER)

Baumann habe Nagelsmann zugesichert, dass er dem DFB-Team auch als Ersatzkeeper für die WM zur Verfügung stehen werde. Nagelsmann wird seinen 26-Mann-Kader für die Weltmeisterschaft in den USA, Mexiko und Kanada am Donnerstag offiziell bekannt geben.

Oliver Baumann
Oliver Baumann(Bild: GEPA)

Am vergangenen Freitag hatte Neuer seinen Vertrag beim FC Bayern um ein Jahr bis zum Sommer 2027 verlängert. Von der WM 2010 bis zur EM 2024 war er bei allen großen Turnieren die Nummer eins im deutschen Tor. Nach dem Heimturnier vor zwei Jahren trat er zurück. Mit 124 Länderspielen ist er Deutschlands Rekordkeeper. Sein größter Erfolg war der Titelgewinn bei der Weltmeisterschaft 2014 in Brasilien.

Lesen Sie auch:
Sehen wir Manuel Neuer tatsächlich bei der WM?
„Kein gutes Bild“
Bei Nominierung von Neuer ahnt Didi Hamann Böses
18.05.2026
„Abenteuerlicher“ Plan
Debatte um Neuer: Kahn kritisiert Nagelsmann
17.05.2026
Gab‘s bereits Zusage?
Kein Dementi! Sensation um Neuer rückt immer näher
17.05.2026

Kahn-Kritik an Nagelsmann
Kritik an der Entscheidung von Nagelsmann gibt's unter anderem vom früheren DFB-Torhüter Oliver Kahn. „Wenn sich Julian jetzt auf einmal Gedanken macht, auf einmal schnell einen Torwarttausch vorzunehmen, dann ist das natürlich schon abenteuerlich“, sagte Kahn im „Doppelpass“ bei Sport1.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
19.05.2026 06:36
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Society International
Song-Contest-Bangaranga! Dara siegt für Bulgarien
286.775 mal gelesen
Tirol
Kuhherde ging auf Ehepaar los: 67-Jährige getötet
113.091 mal gelesen
Die Tiere grasten auf einer ausgeschilderten Weide (Symbolfoto).
Niederösterreich
Lebenstraum vom Wohnen am Wasser geht in Erfüllung
77.713 mal gelesen
Die Wohneinheiten schlingen sich um den mäanderartigen „See“.
Außenpolitik
Renommierte US-Ärzte: Trump ist unzurechnungsfähig
1514 mal kommentiert
Eine Gruppe von Psychiatern attestiert dem US-Präsidenten „größenwahnsinnige und wahnhafte ...
Society International
Song-Contest-Bangaranga! Dara siegt für Bulgarien
897 mal kommentiert
Innenpolitik
Stocker: „Bei Konflikt werden auch wir zum Ziel“
742 mal kommentiert
Will den Umgang mit neuen Bedrohungen in einer aktualisierten Sicherheitsstrategie ...
Mehr FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
Trotz scharfer Kritik
Nagelsmann-Anruf: Neuer steht im deutschen WM-Tor!
ÖFB-Stürmer emotional
WM-Traum erfüllt: „Kann es nicht in Worte fassen!“
Nun also doch!
WM-Überraschung um Superstar Neymar ist perfekt
Möglicher ÖFB-Gegner
Top-Stars verletzt! Spanien droht bei WM Super-GAU
Routine & Superlativen
Das sollten Sie über unsere 26 WM-Spieler wissen

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf