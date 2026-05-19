Nagelsmann-Anruf: Neuer steht im deutschen WM-Tor!

Die Entscheidung ist offenbar gefallen: Manuel Neuer wird als Nummer eins im deutschen Nationalteam zur WM in diesem Sommer reisen! Eine Entscheidung, die bei unseren Nachbarn für viel Gesprächsstoff sorgt.
Bundestrainer Julian Nagelsmann habe den bisherigen Stammkeeper Oliver Baumann angerufen und ihm mitgeteilt, dass er mit Bayern-Torhüter Neuer zwischen den Pfosten plane, berichtet die „Bild“ am Dienstag.
Baumann habe Nagelsmann zugesichert, dass er dem DFB-Team auch als Ersatzkeeper für die WM zur Verfügung stehen werde. Nagelsmann wird seinen 26-Mann-Kader für die Weltmeisterschaft in den USA, Mexiko und Kanada am Donnerstag offiziell bekannt geben.
Am vergangenen Freitag hatte Neuer seinen Vertrag beim FC Bayern um ein Jahr bis zum Sommer 2027 verlängert. Von der WM 2010 bis zur EM 2024 war er bei allen großen Turnieren die Nummer eins im deutschen Tor. Nach dem Heimturnier vor zwei Jahren trat er zurück. Mit 124 Länderspielen ist er Deutschlands Rekordkeeper. Sein größter Erfolg war der Titelgewinn bei der Weltmeisterschaft 2014 in Brasilien.
Kahn-Kritik an Nagelsmann
Kritik an der Entscheidung von Nagelsmann gibt's unter anderem vom früheren DFB-Torhüter Oliver Kahn. „Wenn sich Julian jetzt auf einmal Gedanken macht, auf einmal schnell einen Torwarttausch vorzunehmen, dann ist das natürlich schon abenteuerlich“, sagte Kahn im „Doppelpass“ bei Sport1.
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