Immer weniger Betriebe bilden Lehrlinge aus

Für den Lehrlingsmonitor wurden 6000 Lehrlinge österreichweit befragt. Mehr als ein Drittel der befragten Lehrlinge gab an, schlechte oder sehr schlechte Ausbildungsbedingungen zu erleben. „Es herrscht dringender Handlungsbedarf“, meint der burgenländische Arbeiterkammer-Präsident Gerhard Michalitsch. Die häufigsten Kritikpunkte: Das Verrichten von ausbildungsfremden Aufgaben, nicht abgegoltene Überstunden, Mobbing, sexuelle Belästigung und Probleme mit Mitarbeiten oder Vorgesetzten. „Dieses Potpourri an Missständen führt leider dazu, dass jeder vierte Lehrling nicht im erlernten Beruf bleiben möchte“, erklärt AK-Lehrlingsexpertin Jasmin Katzensteiner.