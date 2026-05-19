WM: Österreich gegen Lettland ab 16.20 Uhr LIVE

Zwerger will wieder Denkwürdiges schaffen

Der Schweiz-Legionär war im Vorjahr mit einem Doppelpack einer der Matchwinner. „Das war eine komplette Teamleistung, ein sehr geiles Spiel. Ich werde immer positiv daran zurückdenken. Wir wollen noch mehr positive Erinnerungen für die Zukunft schaffen“, meinte der Flügel, der auch gegen Ungarn mit dem Treffer zum 2:1 der „Dosenöffner“ war. Das Gefühl nach den zwei Erfolgen „ist sehr cool. Die Spiele waren so emotional, ich habe durchgeschrieen über die guten Sachen, die jeder gemacht hat. Es hat positive Energie gebracht, es ist der Zusammenhalt von dem Team, der uns so stark macht“, sagte Zwerger und hob auch die lautstarke Unterstützung von der Tribüne hervor. „Was die österreichischen Fans hier abliefern, ist unfassbar. Das ist Gänsehautstimmung. Vielen Dank für den Support.“