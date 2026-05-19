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3. Sieg im 3. Spiel?

WM: Österreich gegen Lettland ab 16.20 Uhr LIVE

Eishockey
19.05.2026 05:00
Österreich geht auf den dritten WM-Sieg los.
Österreich geht auf den dritten WM-Sieg los.(Bild: GEPA)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

3. Spieltag bei der Eishockey-WM: Österreich trifft auf Lettland. Um 16.20 Uhr beginnt die Partie, wir berichten live (Ticker unten).

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Hier der Liveticker:

Die Abstiegssorgen des österreichischen Eishockeyteams bei der WM in der Schweiz sind nach den Erfolgen über Großbritannien (5:2) und Ungarn (4:2) bereits nach dem ersten Wochenende verflogen. Das nächste Etappenziel lautet nun Sieg Nummer drei. Gegen Lettland hat das ÖEHV-Team beste Erinnerungen aus dem Vorjahr, geht heute in Zürich aber als Außenseiter ins Spiel.

  „Wir brauchen uns nichts vormachen, weil uns letztes Jahr alles gelungen ist“, sagte Teamchef Roger Bader. Im Duell um das Viertelfinale feierte sein Team damals in Stockholm einen 6:1-Sieg und qualifizierte sich erstmals seit 31 Jahren für die K.o.-Runde. Auch heuer ist die Lettland-Partie ein Schlüsselspiel, will man wieder um das Viertelfinale mitspielen. „Die Spieler spielen in den europäischen Top-Ligen, sie sind schnell, sie sind skilled, sie machen harten Forecheck“, analysierte Bader. Der Weltranglisten-Zehnte baut auf viel Routine, hat mit Sandis Vilmanis von den Florida Panthers einen NHL-Spieler dabei und kann mit Kristers Gudlevskis, DEL-Torhüter des Jahres 2025, auf einen sicheren Rückhalt setzen.

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  Die Letten haben vor drei Jahren WM-Bronze gewonnen, danach aber zweimal den Aufstieg aus der Gruppenphase verpasst. Mit einem 2:0 gegen Deutschland haben sie in Zürich das Tor zum Viertelfinale aufgestoßen, legen sie gegen Österreich nach, ist ihnen das Ticket wohl nicht mehr zu nehmen. „Das wird ein sehr hartes Spiel, sie sind alle körperlich und technisch sehr gut. Es wird ein Kampfspiel, da geht es um die Drecksarbeit und wir müssen einfach spielen“, erklärte Dominic Zwerger.

Zwerger will wieder Denkwürdiges schaffen
Der Schweiz-Legionär war im Vorjahr mit einem Doppelpack einer der Matchwinner. „Das war eine komplette Teamleistung, ein sehr geiles Spiel. Ich werde immer positiv daran zurückdenken. Wir wollen noch mehr positive Erinnerungen für die Zukunft schaffen“, meinte der Flügel, der auch gegen Ungarn mit dem Treffer zum 2:1 der „Dosenöffner“ war. Das Gefühl nach den zwei Erfolgen „ist sehr cool. Die Spiele waren so emotional, ich habe durchgeschrieen über die guten Sachen, die jeder gemacht hat. Es hat positive Energie gebracht, es ist der Zusammenhalt von dem Team, der uns so stark macht“, sagte Zwerger und hob auch die lautstarke Unterstützung von der Tribüne hervor. „Was die österreichischen Fans hier abliefern, ist unfassbar. Das ist Gänsehautstimmung. Vielen Dank für den Support.“

  Den kann man auch gegen die Balten, die ebenso von zahlreichen und lauten Fans unterstützt werden, gut gebrauchen. „Wir sind nach wie vor der Underdog. Aber ich habe keinen Zweifel, dass wir auch da punkten können“, meinte Clemens Unterweger. Die bisherigen Auftritte haben auch bei Thimo Nickl die Zuversicht gestärkt. „Wir haben in den letzten paar Jahren gezeigt, dass wir einen wahnsinnigen Schritt nach vorne gemacht haben. Dass wir das heuer nach so manchen Absagen trotzdem so hinbiegen, ist atemberaubend“, sagte der Verteidiger, der mit zwei Toren und zwei Assists großen Anteil daran hat.

In der Vorbereitung wurde zweimal gegen Lettland getestet, in Riga gab es einen Sieg und eine Niederlage. Bader schwärmt von der Begeisterung dort, waren doch beide Testspiele mit jeweils 9.000 Fans bestens besucht: „Sie haben uns gezeigt, was eine Top-Nation ist.“

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