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ÖFB-Stürmer emotional

WM-Traum erfüllt: „Kann es nicht in Worte fassen!“

FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
19.05.2026 06:01
Sasa Kalajdzic fährt mit dem ÖFB-Team zur WM.
Sasa Kalajdzic fährt mit dem ÖFB-Team zur WM.(Bild: Krone KREATIV/GEPA, Kalajdzic/Instagram)
Porträt von Mario Drexler
Von Mario Drexler

Schöner geht’s kaum! Einen Tag nach der Fixierung des Meistertitels mit dem LASK darf sich Sasa Kalajdzic auch über die WM-Nominierung freuen: „Ich kann es nicht in Worte fassen!“

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Rückblick: Im Februar 2024 sah alles noch ganz anders aus. Kalajdzic erlitt beim Spiel von Eintracht Frankfurt gegen den SC Freiburg einen Riss des Kreuz- und Außenbandes im rechten Knie. Eine Schockdiagnose! Es war bereits der dritte Kreuzbandriss in seiner noch jungen Karriere.

„Hätte mir vor zwei Jahren jemand gesagt, dass ich bei der nächsten Weltmeisterschaft spielen würde, hätte ich es nicht geglaubt“, schreibt der 28-Jährige nun in einem emotionalen Instagram-Posting. „Dass dies nun tatsächlich wahr wird, ist etwas, das ich nicht in Worte fassen kann. Ich habe lange Zeit sehr hart dafür gearbeitet und irgendwie immer daran geglaubt, ohne mir selbst zu viel Druck zu machen.“

„Haben mich für verrückt gehalten“
Es sei das Ergebnis harter Arbeit, aber auch der Unterstützung vieler Menschen. „Vor allem meine Familie, meine Freunde, die Vereine, die Ärzte – die mich angesichts meiner Verletzungsgeschichte wahrscheinlich für verrückt gehalten haben.“

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Sein aktueller Erfolgslauf geht somit weiter. Mit dem LASK fixierte der Stürmer in dieser Saison sensationell das Double.

Lässt er nun auch bei der WM die heimischen Fans jubeln? „Ich bin unendlich dankbar, dass ich in dieser Saison endlich wieder in Form gekommen bin, einen immer besseren Rhythmus gefunden habe und diese Reise mit zwei Titeln und einem Platz bei der Weltmeisterschaft krönen konnte. Besser, als ich es mir jemals hätte träumen lassen“, brennt Kalajdzic bereits auf das Großereignis.

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