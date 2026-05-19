WM-Traum erfüllt: „Kann es nicht in Worte fassen!“

„Hätte mir vor zwei Jahren jemand gesagt, dass ich bei der nächsten Weltmeisterschaft spielen würde, hätte ich es nicht geglaubt“, schreibt der 28-Jährige nun in einem emotionalen Instagram-Posting. „Dass dies nun tatsächlich wahr wird, ist etwas, das ich nicht in Worte fassen kann. Ich habe lange Zeit sehr hart dafür gearbeitet und irgendwie immer daran geglaubt, ohne mir selbst zu viel Druck zu machen.“