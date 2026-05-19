Eine Aktionswoche rüttelt für den Ernstfall auf

„Krone“: Gibt es im österreichischen Rettungswesen so viele Baustellen, dass es dafür einen eigenen Bundesverband benötigt?

Clemens Kaltenberger: Der Rettungsdienst ist ein zentraler Bestandteil unseres Gesundheitssystems, aber er bekommt bei weitem nicht die Aufmerksamkeit, die er verdient. Wir erleben tagtäglich, wie viel Verantwortung Sanitäter tragen und wie wenig davon in der politischen Realität ankommt. Genau hier setzt der BVRD.at an: Wir arbeiten unabhängig, sprechen Missstände offen an und legen konkrete Lösungen auf den Tisch. Am Ende geht es darum, die Versorgung vor dem Krankenhaus nachhaltig zu verbessern: für die Patienten, aber auch für die Menschen, die jeden Tag für sie im Einsatz stehen.