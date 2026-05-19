Immer mehr spenden ihren Körper der Wissenschaft

„Für eine Körperspende gibt es eine Vielzahl an Motivationsgründen“, erklärt Niels Hammer. „Manche wollen nach ihrem Tod etwas Gutes für Wissenschaft und Gesellschaft tun, andere möchten mit der Entscheidung Last von den Schultern ihrer Angehörigen nehmen.“ Hammer ist Leiter des Instituts für makroskopische und klinische Anatomie der Med Uni Graz und kann im Hinblick auf seine Studierenden sagen: „Die Zahl der Körperspender steigt kontinuierlich – dafür sind wir sehr dankbar.“ Etwa 200 neue Spender erklärten sich seit 2020 dazu bereit.