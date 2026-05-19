Planierraupe macht alten Tiroler Weingarten platt

Weinliebhabern aus nah und fern blutet das Herz, wenn sie von Innsbruck oder Seefeld kommend am Zirler Weinhof vorbeifahren: Der von der Bundesstraße gut einsehbare Weinberg liegt seit Jahrzehnten im Dornröschenschlaf. Mit 30.000 Quadratmetern Fläche ist er einer der größten und ältesten Weinberge Tirols.