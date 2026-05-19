WM-Überraschung um Superstar Neymar ist perfekt

Nun also doch! Brasiliens Superstar Neymar befindet sich in dem 26-köpfigen Kader für die Weltmeisterschaft in den USA, in Kanada und Mexiko.
Zuletzt hatte es Zweifel an der Fitness des 34-jährigen Stürmers gegeben – Brasiliens Nationaltrainer Carlo Ancelotti hatte ihn deshalb nicht für das Aufgebot für die letzten beiden Länderspiele im März nominiert.
„Er wird ein wichtiger Spieler sein“
Als Ancelotti Neymars Namen bei der Kadervorstellung auf der Pressekonferenz nannte, brandete großer Jubel im Saal auf. „Er hat seine Fitness verbessert, er wird bei dieser Weltmeisterschaft ein wichtiger Spieler sein“, sagte der Coach.
Neymars letztes von bislang 128 Länderspielen für den Rekord-Weltmeister ist mittlerweile zweieinhalb Jahre her. Der einstige Superstar kickt inzwischen bei seinem Heimatverein FC Santos.
Zum Auftakt wartet Afrikameister
Brasilien trifft bei der WM in der Gruppe C zum Auftakt am 14. Juni auf Afrikameister Marokko. Sechs Tage später bekommt man es mit Außenseiter Haiti zu tun. Zum Abschluss wartet das Duell mit Schottland.
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