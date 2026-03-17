Bitcoin nimmt Kurs Richtung 75.000 US-Dollar

Die Kryptowährung Bitcoin ist weiter auf Erholungskurs. Zu Wochenbeginn nimmt die Blockchain-Devise wieder Kurs auf die Marke von 75.000 Dollar (65.353,78 Euro) und notiert auf dem höchsten Stand seit gut einem Monat. Damit legt die „Krypto-Leitwährung“ im Vergleich zum Vortag um rund 4 Prozent zu und steht im Wochenvergleich rund 7,6 Prozent höher.