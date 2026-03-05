Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Kursanstieg

Bitcoin trotz Iran-Krieg „bemerkenswert stabil“

Digital
05.03.2026 08:25
Anfang Februar war der Bitcoin noch kurzzeitig unter 60.000 Dollar gefallen.
Anfang Februar war der Bitcoin noch kurzzeitig unter 60.000 Dollar gefallen.(Bild: AFP/SEBASTIEN BOZON)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Der Bitcoin hat am Mittwoch deutlich zugelegt. Auf der Handelsplattform Bitstamp kletterte die älteste und bekannteste Kryptowährung am späten Abend zeitweise über die Marke von 74.000 US-Dollar (63.760 Euro). Das ist der höchste Stand seit einem Monat.

0 Kommentare

Zuletzt kam der Bitcoin mit 73.857 Dollar etwas zurück, lag aber immer noch deutlich über dem Niveau vom Vortag. Das ist aus Sicht von Timo Emden, Analyst bei Emden Research, angesichts des andauernden Nahost-Konflikts eine bemerkenswerte Stabilität. Am Markt herrsche derzeit das Prinzip Hoffnung, dass die Konfliktparteien schon bald am Verhandlungstisch sitzen könnten. Doch der Preisanstieg dürfe nicht über fundamentale Risiken hinwegtäuschen, mahnte er.

Ausgeprägte Kursreaktion
Vor dem Hintergrund des Iran-Kriegs scheine der Bitcoin derzeit wieder vermehrt eine Rolle als „digitales Gold“ einzunehmen, sagte Dominic Weibel, Chefanalyst von Bitcoin Suisse, im Gespräch mit der Nachrichtenagentur AWP. Auch die Bitcoin-ETF sahen in den vergangenen Tagen wieder klare Zuflüsse, was auf erneutes Interesse von institutionellen Anlegern hindeutet.

  Als noch junge Anlageklasse zeige der Bitcoin allerdings oft ein „binäres“ Verhalten, sagt Weibel: Je nach Marktlage verhalte er sich wie eine Risikoanlage, in anderen Marktphasen entwickle er sich dagegen parallel zu „sicheren Häfen“ wie Gold oder Rohstoffe.

Lesen Sie auch:
Bei einer Werbeaktion hätten Kunden eigentlich kleine Geldprämien erhalten sollten.
Großes Versehen
44-Milliarden-Panne verursachte Bitcoin-Kurssturz
07.02.2026

Starke Reaktionen
Zudem reagiere der Bitcoin oft sehr stark und negativ auf externe Schocks, erhole sich dann aber auch wieder schnell. Ausgebrochen waren die kriegerischen Auseinandersetzungen am Wochenende, als außer den Kryptomärkten praktisch alle Märkte geschlossen waren. „Diese waren eigentlich der einzige Markt, wo die Investoren ihre Meinung ausdrücken konnten“, so Weibel.

Am Mittwoch sorgten auch Aussagen von US-Präsident Donald Trump für eine gewisse Beruhigung an den Finanzmärkten. „Falls erforderlich, wird die US-Marine so bald wie möglich damit beginnen, Tanker durch die Straße von Hormuz zu eskortieren“, schrieb Trump am Dienstagabend auf seiner Plattform Truth Social. Um jeden Preis würden die USA den freien Fluss von Energie sicherstellen.

Hoffnung auf Stabilisierung
Der Bitcoin-Suisse-Chefanalyst hofft derweil wieder auf eine Umkehr des zuletzt negativen Trends bei den Kryptowährungen: In den letzten Monaten hätten sich mit Aktien, Gold oder Rohstoffen praktisch alle Märkte außer den Kryptoanlagen positiv entwickelt – und dies eigentlich ohne einen fundamentalen Grund. „Ich denke, dass wir jetzt langsam der Phase näherkommen, in der sich die Kryptomärkte stabilisieren könnten.“

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Digital
05.03.2026 08:25
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Krone Plus Logo
Privat-Display im Test
Galaxy S26 Ultra: Das Handy gegen „Screencheater“
Sieht aus wie eine iranische Sprengstoffdrohne, ist aber keine: Die USA haben sich die iranische ...
Krone Plus Logo
Klein, billig, tödlich
USA griffen Iran mit Nachbau iranischer Drohnen an
Zwei Batterien des israelischen Raketenabwehrsystems „Iron Dome“
Krone Plus Logo
47.000 Euro pro Schuss
„Iron Dome“: So funktioniert Israels Raketenabwehr
Sieht aus wie eine iranische Sprengstoffdrohne, ist aber keine: Die USA haben sich die iranische ...
Krone Plus Logo
In Nahost stationiert
USA bedrohen Iran mit Nachbau iranischer Drohne
„Revival: Recolonization“ kombiniert klassische Aufbau- und Eroberungsmechaniken mit einer ...
Kommt auf PlayStation
„Revival: Recolonization“: Strategischer Neuanfang
Newsletter
krone.at
krone.at
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Ausland
Straße von Hormuz gesperrt ++ 6 US-Soldaten tot
447.529 mal gelesen
Rauchwolken und ein zerstörtes Schiff im Hafen von Bandar Abbas an der Straße von Hormuz
Ausland
Exil-Medien: Neuer Ayatollah im Iran gewählt
360.688 mal gelesen
Diktatoren-Sohn Mojtaba Khamenei soll der neue Ayatollah sein.
Ausland
Österreicher endlich daheim + Video zeigt Torpedo
276.582 mal gelesen
Hans-Jörg Steffl
Ausland
Exil-Medien: Neuer Ayatollah im Iran gewählt
3149 mal kommentiert
Diktatoren-Sohn Mojtaba Khamenei soll der neue Ayatollah sein.
Ausland
Österreicher endlich daheim + Video zeigt Torpedo
2604 mal kommentiert
Hans-Jörg Steffl
Kolumnen
Wenn Herbert Kickl unser Bundeskanzler wäre …
2057 mal kommentiert
Der Kommentar zu den großen Themen, die Österreich betreffen: Klaus Herrmann, Geschäftsführender ...
Mehr Digital
Ab 11. März im Handel
Apple präsentiert sein farbenfrohes MacBook Neo
Vereinbarung in USA
Tech-Riesen sollen Strom für KI selbst finanzieren
Kursanstieg
Bitcoin trotz Iran-Krieg „bemerkenswert stabil“
Krone Plus Logo
Privat-Display im Test
Galaxy S26 Ultra: Das Handy gegen „Screencheater“
„Zur Überprüfung“
Über 47.000 Epstein-Akten nicht mehr aufrufbar

Produkt Vergleiche

Amazon-Kindle Vergleich
Zum Vergleich
amazon kindle
Apple-iPad Vergleich
Zum Vergleich
apple ipad
Apple-iPhone Vergleich
Zum Vergleich
apple iphone
Apple Macbook Vergleich
Zum Vergleich
apple macbook
Bluetooth Lautsprecher Vergleich
Zum Vergleich
bluetooth lautsprecher
DSL Speedtest
Zum Vergleich
autokredit
Fernseher Vergleich
Zum Vergleich
fernseher
Fritz Repeater Vergleich
Zum Vergleich
fritz repeater
Gaming Laptop Vergleich
Zum Vergleich
gaming laptop
Grafikkarten Vergleich
Zum Vergleich
bluetooth lautsprecher
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf