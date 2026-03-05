Bitcoin trotz Iran-Krieg „bemerkenswert stabil“

Zuletzt kam der Bitcoin mit 73.857 Dollar etwas zurück, lag aber immer noch deutlich über dem Niveau vom Vortag. Das ist aus Sicht von Timo Emden, Analyst bei Emden Research, angesichts des andauernden Nahost-Konflikts eine bemerkenswerte Stabilität. Am Markt herrsche derzeit das Prinzip Hoffnung, dass die Konfliktparteien schon bald am Verhandlungstisch sitzen könnten. Doch der Preisanstieg dürfe nicht über fundamentale Risiken hinwegtäuschen, mahnte er.