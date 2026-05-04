Ashley Graham: Abnehmspritze „Schlag ins Gesicht“

„GLP-1-Präparate sind eine Modeerscheinung“, so das Model, das sich seit Jahren für Selbstakzeptanz und gegen ausgrenzende Schönheitsideale einsetzt.

„Es gab eine Bewegung hin zu Körperakzeptanz, Positivität und der Idee, dass jeder so sein darf, wie er oder sie möchte. Und jetzt geht es wieder in die völlig entgegengesetzte Richtung, was sich wie ein Schlag ins Gesicht für die Frauen anfühlt, die das Gefühl hatten, eine Stimme zu haben“, so Ashley Graham. „Ich weiß, dass es Frauen gibt und auch weiterhin geben wird, die für immer als Plus-Size gelten.“