Passagiere müssen auf Kreuzfahrtschiff ausharren

Laut der WHO wird derzeit eine detaillierte epidemiologische Untersuchung durchgeführt. Wie berichtet, war das Schiff von Ushuaia im Süden Argentiniens aufgebrochen. Ziel war Kap Verde. Am 11. April starb ein 70-jähriger Passagier, seine Leiche wurde auf der Insel St. Helena von Bord gebracht. Wenig später starb auch die Ehefrau (69) des Mannes in einem Krankenhaus in Johannesburg. Die WHO teilte mit, dass beide aus den Niederlanden waren.



Hier sehen Sie eine Stellungnahme der WHO: