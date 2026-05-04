Vorarlberg soll erstes Geburtshaus bekommen

Investoren gesucht

Auch wenn die Kosten für den Standort am Blasenberg gering gehalten werden können, steht den Projektinitiatorinnen doch noch ein gewaltiger Kraftakt bevor, denn sie müssen nun mehr als 1,5 Millionen Euro für die Realisierung der geplanten drei Baukörper aufbringen. „Wir suchen deshalb begeisterungsfähige Geldgebende, die gemeinsam mit uns diese Versorgungslücke schließen und junge Familien in Vorarlberg unterstützen wollen“, sagt Anka Dür. „Unserem Projekt liegt ein innovatives architektonisches Konzept zugrunde, das das gesundheitsfördernde Potenzial von Räumen gezielt nutzt. Investoren und Investorinnen machen damit ein zukunftsweisendes Gesundheitsprojekt möglich, mit Ausstrahlungskraft weit über die Region hinaus“, erklärt die auf Geburtsräume spezialisierte Architektin. Zudem wird für die Umsetzung eine Genossenschaft gegründet, die als Bauherrin agiert, denn „dieses Projekt soll von der Gemeinschaft getragen werden“, sind sich die engagierten Fachfrauen der IG Geburtskultur a-z einig.