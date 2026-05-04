Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Private Initiative

Vorarlberg soll erstes Geburtshaus bekommen

Vorarlberg
04.05.2026 15:05
Die IG Geburtskultur a-z will nun Geldgeber finden.
Die IG Geburtskultur a-z will nun Geldgeber finden.(Bild: Geburtskultur)
Porträt von Vorarlberg-Krone
Von Vorarlberg-Krone

Überraschende Entwicklung in Sachen Geburtenstation in Vorarlberg: Nachdem das Land die Station vom Krankenhaus Dornbirn nach Bregenz verlegen will, lässt die IG Geburtskultur wissen, dass sie nun ein eigenes Geburtshaus mit Hebammen aufbauen will. Ein geeignetes Grundstück ist bereits vorhanden.

0 Kommentare

Pünktlich zum Internationalen Hebammentag am 5. Mai lässt die IG Geburtskultur a-z mit Neuigkeiten aufhorchen: Mit der vor Kurzem aufgegleisten Kooperation mit der Kongregation der Barmherzigen Schwestern vom heiligen Kreuz (Kreuzschwestern Provinz Europa Mitte) ist die IG ihrem Ziel, in Vorarlberg ein Geburtshaus aufzubauen, nun einen wesentlichen Schritt nähergekommen. Die Barmherzigen Schwestern stellen der IG am Feldkircher Blasenberg ein Grundstück im Baurecht zur Verfügung – für die Verwirklichung eines innovativen Geburtsräume-Konzepts.

Mehr Zufriedenheit und Sicherheit durch Wahlmöglichkeiten
Seit mehr als zehn Jahren setzt sich die gemeinnützige Initiative für die Erweiterung der Wahlmöglichkeiten für Frauen und Familien beim Ort der Geburt ein. Im Unterschied zu anderen Bundesländern und den Nachbarländern verfügt Vorarlberg über kein Geburtshaus, das als Bindeglied zwischen Spitals- und Hausgeburt dient. Für die neun Fachfrauen der IG handelt es sich dabei um eine gravierende Versorgungslücke. Wahlmöglichkeiten führen erwiesenermaßen zu mehr Zufriedenheit und Sicherheit in der Geburtshilfe und entlasten das Gesundheitssystem.

Das Projekt „Raum für Geburt. Am Blasenberg“ setzt auf ein hebammengeleitetes Versorgungsmodell mit ambulanten Geburten, das für gesunde Schwangere international als evidenzbasiert sicher gilt und sehr gute Geburtsausgänge bei geringerer Interventionsrate zeigt, heißt es von der IG. „Geplant ist eine Hebammenpraxis mit Geburtsmöglichkeit und kontinuierlicher Betreuung von der Schwangerschaft bis ins Wochenbett – in den neuen Räumen oder zu Hause”, sagt Anka Dür, die sowohl als Hebamme wie auch gemeinsam mit Monja Kroetz als Architektin das Projekt gestalten wird.

Lesen Sie auch:
Das Land Vorarlberg will die Geburtenstation von Dornbirn nach Bregenz verlegen. 
Volksbegehren
Grüne wollen Geburtenstation in Dornbirn erhalten
13.04.2026
Grünes Licht vom Land
Volksbegehren gegen Geburtenstationsschließung
04.03.2026

„Sind enorm dankbar“
„Für uns ist der Standort am Fuße des Blasenbergs ein großes Geschenk“, sagt Projektleiterin Brigitta Soraperra. „Er ist zentral gelegen, und die unmittelbare Nähe zum Landeskrankenhaus Feldkirch gewährleistet zudem eine schnelle Anbindung für die seltenen Fälle, in denen zusätzliche medizinische Unterstützung notwendig wird.“ Die Projektverantwortlichen verstehen sich mit dem Vorhaben in der Tradition der Kreuzschwestern, die sich seit dem Jahr 1870 in Pflege, Bildung und sozialer Fürsorge für alle Menschen – unabhängig von Status, Herkunft und Einkommen – engagieren. „Auch aus diesem Grund sind wir enorm dankbar, dass die Schwestern das Potenzial unseres Projekts erkannt haben und es mit der Bereitstellung des Bauplatzes aktiv unterstützen werden“, freut sich Soraperra. „Wo sie mit dem Alten-, Wohn- und Pflegeheim Antoniushaus die würdevolle Begleitung am Lebensende verfolgen, steht für uns ein achtsamer und selbstbestimmter Beginn des Lebens im Fokus. Beides gehört zusammen.“

Das Projekt startet just in einer Phase des Umbaus, denn wie berichtet reformiert das Land gerade die Spitalslandschaft. Eine der Maßnahmen ist die Verlegung der Geburtenstation von Dornbirn nach Bregenz, was zu massiven Protesten geführt hat. Sogar ein Volksbegehren wurde deswegen in die Wege geleitet. Bis 10. Juni kann dieses noch unterzeichnet werden.  

Investoren gesucht
Auch wenn die Kosten für den Standort am Blasenberg gering gehalten werden können, steht den Projektinitiatorinnen doch noch ein gewaltiger  Kraftakt bevor, denn sie müssen nun mehr als 1,5 Millionen Euro für die Realisierung der geplanten drei Baukörper aufbringen. „Wir suchen deshalb begeisterungsfähige Geldgebende, die gemeinsam mit uns diese Versorgungslücke schließen und junge Familien in Vorarlberg unterstützen wollen“, sagt Anka Dür. „Unserem Projekt liegt ein innovatives architektonisches Konzept zugrunde, das das gesundheitsfördernde Potenzial von Räumen gezielt nutzt. Investoren und Investorinnen machen damit ein zukunftsweisendes Gesundheitsprojekt möglich, mit Ausstrahlungskraft weit über die Region hinaus“, erklärt die auf Geburtsräume spezialisierte Architektin. Zudem wird für die Umsetzung eine Genossenschaft gegründet, die als Bauherrin agiert, denn „dieses Projekt soll von der Gemeinschaft getragen werden“, sind sich die engagierten Fachfrauen der IG Geburtskultur a-z einig.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Vorarlberg
04.05.2026 15:05
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Vorarlberg
Bregenz
10° / 21°
Symbol bedeckt
Bludenz
11° / 22°
Symbol bedeckt
Dornbirn
11° / 24°
Symbol bedeckt
Feldkirch
10° / 24°
Symbol bedeckt

krone.tv

Der Iran meldet einen Raketenangriff auf ein Schiff der US-Marine in der Straße von Hormuz.
Kampf um Hormuz
Raketen auf US-Schiff? Verwirrung um Eskalation
Schuldspruch und Rücktritt: Ein schwarzer Tag für ÖVP-Klubobmann August Wöginger.
LIVE
Polit-Hammer in Linz
Schuldig: Wöginger tritt als ÖVP-Klubchef zurück!
Nach seiner Festnahme meldet sich nun zum ersten Mal der HiPP-Erpresser aus der JA in Eisenstadt ...
Es gibt neue Details
Dubiose Alibis: HiPP-Erpresser bricht Schweigen!
In dieser Barge wurde „Timmy“ in die Nordsee gebracht – nun mehren sich Zweifel, ob dabei ...
Crew unter Beschuss
Neue Zweifel am Schicksal von Wal „Timmy“
Frankreichs Dauerkandidat startet einen vierten Anlauf aufs Präsidentenamt.
Wer folgt auf Macron?
Mélenchon wirft erneut seinen Hut in den Ring
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Österreich
Sie haben ihn! HiPP-Erpresser ist gefasst
215.042 mal gelesen
Erfolg für die eigens eingesetzte Sonderkommission „Glas“ – und vorsichtiges Aufatmen im Krimi ...
Österreich
Rache! Das wirre Leben des Babybrei-Vergifters
123.414 mal gelesen
Krone Plus Logo
Der mutmaßliche Hipp-Erpresser Pavel S. sitzt mittlerweile in Eisenstadt ein.
Niederösterreich
Maibaum knickte um: 16-Jähriger schwer verletzt
92.120 mal gelesen
Der Notarzthubschrauber flog den Schwerverletzten nach dem Unglück ins Spital.
Innenpolitik
Dieser Sager von Kickl sorgt für neuen Zündstoff
1276 mal kommentiert
Im Festzelt am Linzer Urfahranermarkt heizte FPÖ-Bundesparteiobmann Herbert Kickl am 1. Mai ...
Kolumnen
Billiger Applaus für Seelenbrüder Babler und Kickl
1147 mal kommentiert
Babler und Kickl: Spinnefeind, aber mit Gemeinsamkeit
Kolumnen
… dann werden sie Deutsch nie ausreichend lernen
959 mal kommentiert
Alle Kinder, die in Österreich aufwachsen, müssen die deutsche Sprache gut beherrschen. Doch ...
Mehr Vorarlberg
Private Initiative
Vorarlberg soll erstes Geburtshaus bekommen
Angst um Tiere
Unbekannte ließen im Wildpark Eidechsen frei
WTA-Turnier in Rom
Partie gedreht! Julia Grabher glückt Quali-Auftakt
Ärger für Vorarlberger
Duo klaut Pkw und flüchtet vor Schweizer Polizei
Krone Plus Logo
Wie ihr das gelang
Diese Frau ruderte in 43 Tagen über den Atlantik
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Impressum & Pflichtinformationen krone.at
Offenlegung Kronen Zeitung (Printausgabe)
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf