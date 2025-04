Horror & Comedy: Himmel hilf, die Matura steht an

Matura ist dann, „wenn du das Gefühl hast, dass du gleichzeitig in einen Horrorstreifen und einen Comedy-Film steppst“: So beschreibt es ein Schüler in einem Online-Forum. Wer schon einmal in der Lage war, weiß: Das trifft es absolut. Aber darf es in dieser spannungsgeladenen Situation etwas Hilfe „von oben“ sein?