Landwirt verfolgt Gänse mit Pick-up, stiehlt Küken

Die Niederösterreicherin lässt die Geschichte auf jeden Fall nicht auf sich beruhen und sie hofft, dass der Mann die Küken nur mitgenommen hat, um sie selbst großzuziehen und er ihnen nicht schon etwas angetan hat. Ins Burgenland möchte die Frau jetzt eine Weile nicht fahren: „Ich habe jetzt so viele Geschichten über diese Person und auch ein paar andere gehört, dass mir mein Wohlfühlort so richtig vermiest worden ist“, ist sie frustriert. Bleibt zu hoffen, dass der Bauer dieses Mal nicht ungeschoren davonkommt.