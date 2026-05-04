SPD, Grüne und Linke verlassen Musks X

In einer gemeinsamen Aktion haben die linksgerichteten deutschen Parteien SPD, Grüne und Linke ihren Abschied von der Internetplattform X erklärt. „X ist in den letzten Jahren im Chaos versunken“, hieß es in Erklärungen der drei Parteien. Politische Debatten lebten vom Austausch, während X zunehmend Desinformation fördere.
„Deswegen haben wir uns über Parteigrenzen hinweg entschlossen, unseren Account nicht mehr zu bespielen“, hieß es unter dem Hashtag #WirVerlassenX.
Der Kurznachrichtendienst, der unter dem Namen Twitter bekannt geworden war, steht seit der Übernahme durch Elon Musk im Jahr 2022 zunehmend im Visier der Kritik. Nachdem der umstrittene Tech-Milliardär die Plattform für rund 44 Milliarden Dollar gekauft hat, zogen sich immer mehr Unternehmen, Politiker und Prominente von X zurück.
Nach einem Bericht von „Table.Media“ war die Aktion von der Politischen Geschäftsführerin der deutschen Grünen, Pegah Edalatian, initiiert worden. Nach ihren Worten ist X mittlerweile zu einem „Einfallstor für Desinformation und eine aggressive Debattenkultur“ geworden.
Die einzelnen Parteigliederungen und Mitgliedern könnten allerdings selbst entscheiden, ob sie auf der Plattform bleiben wollen.
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