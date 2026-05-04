Ofner winkt in Rom Zweitrundenduell mit Sinner

Österreichs aktuell bester Tennisspieler, Sebastian Ofner, winkt beim ATP-1000-Turnier in Rom ein Zweitrundenduell mit dem Weltranglistenersten Jannik Sinner. Ofner müsste dazu allerdings in der ersten Runde den US-Amerikaner Alex Michelsen (ATP-Nr. 42) ausschalten. Madrid-Sieger Sinner hat im Foro Italico ein Freilos.
Im Frauenturnier am gleichen Schauplatz mussten alle vier Österreicherinnen in die Qualifikation. Da die Deadline für die direkte Akzeptanz ins Hauptfeld vier Wochen vor dem Turnier ist, blieb auch die zuletzt auf Platz 38 vorgestoßene Anastasia Potapova nicht davon verschont.
Die in der Quali topgesetzte Potapova, Lilli Tagger und Sinja Kraus erreichten am Montag in zwei, Julia Grabher in drei Sätzen jeweils die zweite Runde. Mit einem weiteren Sieg am Dienstag ist der Hauptbewerb erreicht.
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