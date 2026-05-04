US-Außenminister Rubio besucht Papst im Vatikan

Kann Meloni wieder vermitteln?

Italienische Medien stellen Rubios geplanten Besuch am Donnerstag und Freitag daher als Bemühen um eine „Tauwetterdiplomatie“ dar. Der US-Außenminister soll auch seinen italienischen Amtskollegen Antonio Tajani treffen. Laut Berichten wird es wahrscheinlich noch ein Treffen mit Italiens Verteidigungsminister Guido Crosetto geben. Italiens Regierungschefin Giorgia Meloni hat die Kritik Trumps am Papst als „inakzeptabel“ bezeichnet, woraufhin sich der US-Präsident auch kritisch über sie zeigte. In der Vergangenheit versuchte sie immer wieder, zwischen dem Republikaner und Kritikerinnen und Kritikern in der EU zu vermitteln. Sie galt als Vertraute von Trump. Aktuell wirft er ihr unter anderem vor, den Krieg im Iran nicht zu unterstützen.