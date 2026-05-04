Erste absolut sichere Übertragung aus Parlament

Erschreckendes Szenario

Was angesichts solcher Entwicklungen passieren könnte, schilderte Harald Kräuter, Technischer Direktor des ORF, in einem fiktiven Szenario, in dem bei der TV-Übertragung einer Fragestunde an den Bundeskanzler auf den TV-Schirmen etwas anderes zu hören ist als im Plenarsaal. „Ein solches Szenario, das wir uns alle nicht vorstellen wollen, könnte in Zeiten wie diesen der Fall sein. KI-Technologien sind darauf ausgelegt, Fehler in Systemen zu finden und Algorithmen in Gang zu setzen, etwa um Demokratie zu destabilisieren“, so Kräuter.