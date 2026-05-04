Ein Arbeitsunfall in einem Unternehmen in Ohlsdorf forderte am frühen Montagnachmittag das Leben eines Arbeiters. Der Mann dürfte laut ersten Informationen zwischen zwei Betonplatten eingeklemmt worden und tödlich verunglückt sein. Die Ermittlungen laufen.
Die Feuerwehren Ohlsdorf und Oberweis wurden am Montag um kurz nach 13 Uhr mit dem Stichwort „Person eingeklemmt“ zu einem Unternehmen in Ohlsdorf alarmiert. Dort war ein Arbeiter zwischen zwei Betonplatten eingeklemmt worden.
Tod trotz guter Rettungskette
Die Feuerwehren wurden von Mitarbeitern der Firma eingewiesen. Obwohl die Kameraden den Arbeiter relativ schnell befreiten, erlag er noch am Unfallort seinen schweren Verletzungen. Der Notarzt konnte nur mehr seinen Tod feststellen.
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