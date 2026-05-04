Wien: Stromausfälle und Verkehrschaos nach Gasleck

Chaos auf Wiens Straßen

Aus Sicherheitsgründen hat das Leck auch im Umfeld für massives Verkehrschaos und Sperren gesorgt. Die Gürtelsperre ist zwischen Matzleinsdorfer Platz und Südtiroler Platz inzwischen wieder aufgehoben worden. Dennoch kommt es zu langen Staus bis zurück zur Wienzeile und zum Schweizer Garten. Es wird dringend empfohlen, den Bereich großräumig zu umfahren. Denn: Der Einsatz dürfte sich noch bis in die Abendstunden hineinziehen.