Wien: Stromausfälle und Verkehrschaos nach Gasleck

Am Montagnachmittag hat ein Gasleck zu Stromausfällen in Teilen Wiens geführt. Laut Wiener Netze sind die Bezirke Wieden, Margareten und Favoriten betroffen. Der Netzbetreiber warnt, dass sich die Stromstörung auch auf angrenzende Grätzel ausweiten könnte. Das Gebrechen löste Sperren und Verkehrschaos aus.
Laut Wiener Netze werde mit „Hochdruck an der Behebung des Schadens“ gearbeitet. Ursache des Stromausfalls sei laut einem Sprecher ein von einer Baufirma beschädigtes Gasrohr der Hauptleitung am Matzleinsdorfer Platz. Aus Sicherheitsgründen wurden in zwei weiteren Bezirken einzelne Bereiche vorsorglich vom Strom getrennt.
Mittlerweile wurde der Stromfluss in den meisten betroffenen Haushalten wiederhergestellt, hieß es seitens des Netzbetreibers gegenüber der „Krone“. Auf der Webseite des Unternehmens wird trotzdem gewarnt, dass sich die Stromunterbrechung auch auf angrenzende Gebiete ausweiten könnte.
Chaos auf Wiens Straßen
Aus Sicherheitsgründen hat das Leck auch im Umfeld für massives Verkehrschaos und Sperren gesorgt. Die Gürtelsperre ist zwischen Matzleinsdorfer Platz und Südtiroler Platz inzwischen wieder aufgehoben worden. Dennoch kommt es zu langen Staus bis zurück zur Wienzeile und zum Schweizer Garten. Es wird dringend empfohlen, den Bereich großräumig zu umfahren. Denn: Der Einsatz dürfte sich noch bis in die Abendstunden hineinziehen.
Das Gasrohrgebrechen hat auch Folgen für die Wiener Linien und die Badner Bahn. Die Linien 1, 18 und 62 werden kurzgeführt oder umgeleitet, heißt es. Die Badner Bahn verkehrt derzeit nur zwischen Baden und der Aßmayergasse. Als Ausweichmöglichkeiten stehen etwa die S-Bahn und die U6 zur Verfügung.
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