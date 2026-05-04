Crew soll nun doch schuld an Bayesian-Drama sein

Nach Einschätzung der ermittelnden Staatsanwaltschaft in Italien reichten die Wetterbedingungen aber nicht aus, um den Untergang des Schiffes mit diesen allein zu erklären. Aus einer ersten Zusammenfassung eines meteorologischen Gutachtens geht hervor, dass sich gegen 3.50 Uhr vor Palermo kein Extremereignis entwickelte, das unabhängig von menschlichem Handeln zum Kentern geführt hätte. Vielmehr gehen die Ermittler nach rund eineinhalb Jahren davon aus, dass Fehleinschätzungen und Versäumnisse der Besatzung eine wesentliche Rolle gespielt haben.