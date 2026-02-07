44-Milliarden-Panne verursachte Bitcoin-Kurssturz

Die südkoreanische Kryptobörse Bithumb hat versehentlich Bitcoins im Wert von rund 44 Milliarden Dollar (37,31 Milliarden Euro) an Kunden überwiesen. Die Panne verursachte einen Ausverkauf, der den Bitcoin-Kurs an der Börse kurzzeitig um 17 Prozent einbrechen ließ.