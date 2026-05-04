Joshua Redman und die vielfältigen Wunder des Jazz

Als einer der „jungen Löwen“ überzeugte der 1969 in Berkley, Kalifornien, geborene Joshua Redman in den 90er Jahren Kollegen und Publikum. Nun umgibt er sich auf seinem Erkundungsweg durch die vielfältigen Wunder der Jazz-Klangwelt gerne selbst mit den vorwärtsstrebenden Jungen und lotet mit seinem Quartett im aktuellen Projekt „Words fall short“ die Weiten der musikalischen Sprache aus. Viel Gefühl ist da dabei und eine unüberhörbare Neigung zur ausgelassenen Rasanz und zur überquellenden Argumentation und viel Groove im kammermusikalischen Jazzquartett.