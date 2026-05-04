Säure schwappte ins Gesicht von Bauer – Notruf!

Zu dem schweren Arbeitsunfall kam es am Montagvormittag, gegen 8.30 Uhr, im Gemeindegebiet von Fügen. Laut Polizei wollte der 43-jährige Bauer einen Kanister mit ätzender Flüssigkeit umfüllen. „Dabei stolperte der Mann und ein Teil der Flüssigkeit schwappte aus dem Behälter und traf ihn im Gesicht“, schildern die Ermittler den Unfallhergang.