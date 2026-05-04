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Mit Heli in die Klinik

Säure schwappte ins Gesicht von Bauer – Notruf!

Tirol
04.05.2026 15:07
Nach der Erstversorgung vor Ort wurde der Verletzte mit dem Hubschrauber in die Klinik geflogen.
Nach der Erstversorgung vor Ort wurde der Verletzte mit dem Hubschrauber in die Klinik geflogen.(Bild: ZOOM Tirol)
Porträt von Hubert Rauth
Von Hubert Rauth

Schrecklicher Arbeitsunfall am Montagvormittag im Tiroler Zillertal: Durch ein Missgeschick bekam ein Landwirt eine ätzende Flüssigkeit ins Gesicht. Angehörige schlugen sofort Alarm – letztlich musste der 43-Jährige mit dem Notarzthubschrauber in die Innsbrucker Klinik geflogen werden.

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Zu dem schweren Arbeitsunfall kam es am Montagvormittag, gegen 8.30 Uhr, im Gemeindegebiet von Fügen. Laut Polizei wollte der 43-jährige Bauer einen Kanister mit ätzender Flüssigkeit umfüllen. „Dabei stolperte der Mann und ein Teil der Flüssigkeit schwappte aus dem Behälter und traf ihn im Gesicht“, schildern die Ermittler den Unfallhergang.

Zitat Icon

Der Landwirt verständigte Angehörige, die daraufhin einen Notruf absetzten.

Ermittler von der Polizei

Der Landwirt war in der Lage, Angehörige zu verständigen. Diese setzten daraufhin sofort einen Notruf ab.

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