Wirbel in Deutschland: Pfiffe gegen ÖFB-Legionär

Kapitän und Trainer mit Ansage

„Das geht für uns als Mannschaft überhaupt nicht. Schwab ist für uns unfassbar wertvoll – auf und neben dem Platz. Er hilft jedem Spieler, bringt Erfahrung rein und hat uns gerade in schwierigen Phasen extrem unterstützt. Er gehört zu 1000 Prozent zu uns. Das wollen wir so als Mannschaft nicht stehen lassen“, fand Kapitän Jonas Meffert nach dem Spiel klare Worte.