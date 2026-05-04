Wirbel in Deutschland: Pfiffe gegen ÖFB-Legionär

Diese Aktion hat sogar die Freude über den Klassenerhalt getrübt. ÖFB-Legionär Stefan Schwab wurde nach seiner Einwechslung beim 2:0-Sieg seiner Kieler gegen Eintracht Braunschweig von einigen der eigenen Fans ausgepfiffen. Kapitän, Teamkollegen und Trainer stellten sich anschließend demonstrativ vor den Routinier.
In der 65. Minute betrat Schwab für Holstein Kiel den Platz im Zweitliga-Match gegen Braunschweig. Trotz Führung und später auch Sieg für seinen Verein, der damit auch den Klassenerhalt fixiert hat, gab es Pfiffe von den Rängen. Sie galten dem ÖFB-Legionär, der im Sommer zu den „Störchen“ gewechselt war, seither aber weniger Minuten auf dem Platz stand als erhofft.
Einige Kieler Fans zeigen sich deshalb enttäuscht über die Performance des 35-Jährigen – ergänzt durch den Frust einer generell enttäuschenden Saison ließen sie das den ehemaligen Rapid-Kicker spüren. Die Pfiffe von den Rängen sorgten allerdings für Ärger bei Team, Kapitän und Trainer.
Kapitän und Trainer mit Ansage
„Das geht für uns als Mannschaft überhaupt nicht. Schwab ist für uns unfassbar wertvoll – auf und neben dem Platz. Er hilft jedem Spieler, bringt Erfahrung rein und hat uns gerade in schwierigen Phasen extrem unterstützt. Er gehört zu 1000 Prozent zu uns. Das wollen wir so als Mannschaft nicht stehen lassen“, fand Kapitän Jonas Meffert nach dem Spiel klare Worte.
Auch Kiel-Trainer Tim Walter zeigte sich verärgert über die Aktion der Fans. „Er ist einer von uns. Einer von Holstein Kiel. Stefan ist ein herzensguter Mensch und ein überragender Fußballer. Er ist ein Leader, gibt immer Vollgas und hilft jedem einzelnen Spieler. Wenn Menschen unsere eigenen Spieler auspfeifen, müssen sie das mit sich selbst ausmachen. Ich finde das nicht gut.“
Es war nicht das erste Mal, dass Schwab von den eigenen Fans ausgepfiffen wurde. Zuletzt hatte der Vorsänger der Westtribüne ebenfalls Kritik an den Pfiffen geübt. In diesem Bereich ist seither Ruhe eingekehrt.
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