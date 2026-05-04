ESC-Quoten-Schock: Für Cosmó schaut‘s finster aus!

In der hypothetischen Vorwegnahme der Publikumspunktevergabe läuft es für Österreichs Vertreter marginal besser. Mit Rang 34 läge aber auch hier eine Wiederholung des Erfolges von JJ alles andere als in der Wiener Mailuft. Auf den vordersten Rängen finden sich hier das beim Televoting traditionell starke Israel vor Griechenland, Finnland, Rumänien und der in diesem Teil der Punktevergabe ebenso meist gut bedienten Ukraine.