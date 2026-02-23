Trumps Zollchaos setzt Bitcoin unter Druck

Die Marke von 60.000 Dollar wird am Markt viel beachtet. Denn im Bullenmarkt des Jahres 2021 konnte die runde Schwelle nach zwei Anläufen nicht nachhaltig überwunden werden. Und 2024 pendelte die Kryptowährung sehr oft um diese. Erst Ende 2024 gelang es dem Bitcoin, sich aus diesem technischen Korsett zu befreien und deutlich über 80.000 Dollar zu steigen. Anleger hatten nach der erneuten Wahl von Trump zum neuen US-Präsidenten auf positive Impulse durch eine Deregulierung der Märkte gewettet. Nach dem Rekordhoch bei gut 126.000 Dollar im Oktober aber ging der Bitcoin auf Talfahrt und verlor zwischenzeitlich fast die Hälfte an Wert.