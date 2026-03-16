Fast jeder Zweite litt unter fehlender Sonne

Trotz dieser Eindrücke fühlten sich viele in den vergangenen Monaten aber auch belastet. So gab fast jede zweite Person (45 Prozent) an, unter den wenigen Sonnenstunden gelitten zu haben, vor allem im Osten Österreichs. Als weitere Herausforderungen wurden Glatteis und Eisregen erlebt. Jeder dritten Person bereiteten rutschige Gehwege und Straßen Probleme, allen voran Wien, gefolgt von Niederösterreich und Oberösterreich. 20 Prozent mussten aufgrund eines Sturzes oder Unfalls medizinisch behandelt werden, bei etwas weniger (18 Prozent) war eine Fahrzeugreparatur nötig.