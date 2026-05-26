Graz-Wahl: KPÖ und FPÖ überraschen mit Parallelen

Dass in Graz um die Sitze im Gemeinderat gekämpft wird, ist unübersehbar: Parolen und Wahlversprechen, wohin das Auge reicht. Aber was sagen die Plakate der einzelnen Parteien über sie aus? Und welche Hoffnungen sollen sie in uns wecken? Werbefachmann Heimo Lercher hat sie für die „Krone“ analysiert.
„Das Plakat ist das schnellste aller Medien“, bringt es Heimo Lercher auf den Punkt. Gerade mal ein bis drei Sekunden haben die Parteien, um Passanten zu überzeugen. „Informationen müssen verdichtet werden, es bleibt kaum Raum für Argumentation“, erklärt der Werbefachmann, der sich für die „Krone“ die Wahlplakate etwas länger angeschaut hat.
Liebe Leserin, lieber Leser,
die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.