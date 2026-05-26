Graz-Wahl: KPÖ und FPÖ überraschen mit Parallelen

„Das Plakat ist das schnellste aller Medien“, bringt es Heimo Lercher auf den Punkt. Gerade mal ein bis drei Sekunden haben die Parteien, um Passanten zu überzeugen. „Informationen müssen verdichtet werden, es bleibt kaum Raum für Argumentation“, erklärt der Werbefachmann, der sich für die „Krone“ die Wahlplakate etwas länger angeschaut hat.