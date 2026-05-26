FPÖ-Politiker verletzte Feiernde mit Pfefferspray

Die große Hitze ließ offenbar im Innviertel und im Salzkammergut bei Menschen leider die Sicherungen durchbrennen. In Andorf (OÖ) brachte der Lärm von Feiernden einen blauen Ersatzgemeinderat auf die Palme. In einem Strandbad in Ebensee gingen vier Männer aufeinander los.