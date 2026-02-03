Grau in grau bedrückt die Wiener: „Es ist schlimm“

Was tun gegen das Stimmungstief?

Gegen das Stimmungstief ob des Wetters kann man aber auch aktiv Schritte setzen, erklärt sie. So hilft etwa eine fixe Tagesstruktur. „Das heißt eine feste Aufstehzeit, auch am Wochenende, und am besten jeden Tag ein Mini-Ziel, das erreichbar ist“, so die Expertin. Manchen helfe auch eine Lichttherapie mit einer Tageslichtlampe.