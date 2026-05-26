„In einem Spiel ist für Österreich alles drin“

Weltmeister 2025 und Olympiasieger 2026 – die USA gaben zuletzt im internationalen Eishockey den Ton an, führen die Weltrangliste an. Bei der WM in Zürich präsentiert sich das Team in einer abgespeckten Version, Matthew Tkachuk ist der Einzige, der auch bei Olympia-Gold in Mailand an Bord war.