„In einem Spiel ist für Österreich alles drin“

Vor dem WM-Showdown gegen die USA: Warum NHL-Scout Jürgen Penker durchaus Chancen für das rot-weiß-rote Nationalteam sieht. Auf welchen Eishockey-Superstar die Österreicher am Dienstag besonders aufpassen müssen. Plus: wieso man nur mit einem Sieg fix im Viertelfinale ist.
Weltmeister 2025 und Olympiasieger 2026 – die USA gaben zuletzt im internationalen Eishockey den Ton an, führen die Weltrangliste an. Bei der WM in Zürich präsentiert sich das Team in einer abgespeckten Version, Matthew Tkachuk ist der Einzige, der auch bei Olympia-Gold in Mailand an Bord war.
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