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Die ganze Welt genarrt

Sexy Kalender: Kruzifix, das ist gar kein Priester

Ausland
26.05.2026 05:00
Der mittlerweile 39-jährige Giovanni mit dem weltberühmten Kalender, wo er als 17-Jähriger auf ...
Der mittlerweile 39-jährige Giovanni mit dem weltberühmten Kalender, wo er als 17-Jähriger auf das Titelblatt kam.(Bild: AP/Luca Bruno)
Porträt von Michael Pichler
Von Michael Pichler

Seit Jahren verzaubert dieser hübsche Priester auf dem Kalendertitelblatt Touristen in Italien. Nun flog der millionenfach verkaufte himmlische Schwindel auf: Das ist die Geschichte des gar nicht Geistlichen Giovanni Galizia.

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Mehr als zwanzig Jahre lang hatte der nunmehr 39-jährige, sympathische Sizilianer Giovanni auf den touristischen Trampelpfaden von Rom, Mailand, Florenz und Venedig faktisch keine Konkurrenz. Sein unschuldiger, sehnsüchtiger Blick auf dem angepriesenen Kalendertitelblatt lässt seit 2004 die Herzen von Touristinnen, aber auch Touristen höher schlagen.

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