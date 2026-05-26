Sexy Kalender: Kruzifix, das ist gar kein Priester

Mehr als zwanzig Jahre lang hatte der nunmehr 39-jährige, sympathische Sizilianer Giovanni auf den touristischen Trampelpfaden von Rom, Mailand, Florenz und Venedig faktisch keine Konkurrenz. Sein unschuldiger, sehnsüchtiger Blick auf dem angepriesenen Kalendertitelblatt lässt seit 2004 die Herzen von Touristinnen, aber auch Touristen höher schlagen.