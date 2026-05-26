Die ganze Welt genarrt
Sexy Kalender: Kruzifix, das ist gar kein Priester
Seit Jahren verzaubert dieser hübsche Priester auf dem Kalendertitelblatt Touristen in Italien. Nun flog der millionenfach verkaufte himmlische Schwindel auf: Das ist die Geschichte des gar nicht Geistlichen Giovanni Galizia.
Mehr als zwanzig Jahre lang hatte der nunmehr 39-jährige, sympathische Sizilianer Giovanni auf den touristischen Trampelpfaden von Rom, Mailand, Florenz und Venedig faktisch keine Konkurrenz. Sein unschuldiger, sehnsüchtiger Blick auf dem angepriesenen Kalendertitelblatt lässt seit 2004 die Herzen von Touristinnen, aber auch Touristen höher schlagen.
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