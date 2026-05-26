„Ich habe nie Zeitungsartikel über mich gelesen“

„Krone“: Sie bleiben weiterhin aus der Öffentlichkeit zurückgezogen. Warum?

Barbara Paulus: Ich stand nie gerne in der Öffentlichkeit. Es ist damals durch das Tennis „passiert“. Es ist wie ein Schicksal – wenn man gut ist, dann ist man automatisch in der Öffentlichkeit. Das hat mir nie getaugt. Ich habe immer besser gespielt, wenn weniger Trubel und Menschenmassen waren. Letztendlich war ich froh, dass die Aufmerksamkeit (nach meinem Karriereende) aufgehört hat und fühle mich heute recht wohl damit. Ich genieße die Ruhe.