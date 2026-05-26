Nach Abstiegsdrama: ÖFB-Legionär vor Abschied

VW selbst hat schon vor dem Relegations-Duell gegen Paderborn angekündigt, dass man beim VfL Wolfsburg nach Ende der Saison alles gründlich hinterfragen und überprüfen werde. Dass man den sportlichen Super-GAU erlebt und den bitteren Gang in die zweite Liga antreten muss, hat man damals noch nicht wirklich glauben können.