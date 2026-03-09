Vorteilswelt
Wenig Sonnenlicht

Gemüsesaison lief heuer später an als im Vorjahr

Burgenland
09.03.2026 18:00
Patrick Haider von Perlinger Gemüse bei den im September gesetzten Paradeisern. Sie sind im ...
Patrick Haider von Perlinger Gemüse bei den im September gesetzten Paradeisern. Sie sind im Vollertrag.(Bild: Charlotte Titz)
Porträt von Charlotte Barbara Titz
Von Charlotte Barbara Titz

Kaum wird es wärmer, freut man sich über das erste heimische Gemüse. Diesmal allerdings später als 2025. Rund zwei Wochen später haben heimische Bauern im Burgenland angefangen, Gurken, Paradeiser, Paprika und Radieschen zu ernten.  

Auch wenn man glaubte, der Winter 2024/25 sei dunkel, setzte der heurige kalte Geselle noch eines drauf. Dabei waren es gar nicht die tiefen Temperaturen, die die Bauern vom Setzen in den Glas- und Folienhäusern abhielt, sondern das fehlende Licht.

„Heuer war es wirklich extrem dunkel“, sind sich sowohl Patrick Haider von Perlinger Gemüse, als auch Gerlinde Ulrich von Gurken Ulrich – beide aus Wallern – und Walter Sattler von Gartenbau Sattler in Tadten einig. Dementsprechend später wurde gesetzt. Die Ulrichs setzten ihre Gurkenpflanzen in der Kalenderwoche 4. In der Vorwoche wurde nun begonnen zu ernten.

Gerlinde Ulrich bei ihren Gurken. Rund zehn Tage hat sich bei ihr die Ernte zum Vorjahr ...
Gerlinde Ulrich bei ihren Gurken. Rund zehn Tage hat sich bei ihr die Ernte zum Vorjahr verzögert. Ihr Bauernladen öffnet heuer erstmalig am 12. März.(Bild: Charlotte Titz)

„Die Qualität ist gut und auch, dass jetzt die Sone so vom Himmel strahlt, hilft. Trotzdem ist heuer eben alles später. Ich sperre auch meinen Bauernladen deshalb heuer zehn Tage später auf als im Vorjahr. Aber am 12. März ist es so weit. Gurken, Paradeiser, Paprika und grünen Salat haben wir dann schon von heimischen Bauern“, freut sich die Gemüsebäuerin.

Paprika, Gurken, Paradeiser und Radieschen hat Perlinger Gemüse derzeit im Sortiment.
Paprika, Gurken, Paradeiser und Radieschen hat Perlinger Gemüse derzeit im Sortiment.(Bild: Charlotte Titz)

Zusätzliche Kosten für Landwirte
Patrick Haider von Perlinger Gemüse hat ähnliches zu berichten. Auch hier wurde „die Frühlingscharge“ später gesetzt. Die Paradeiser, die im September des Vorjahres ihre Glashäuser bezogen haben, sind seit November im Ertrag. „So können wir alle Supermarktketten das ganze Jahr über mit heimischen Paradeisern versorgen“, so Haider. Im Winter muss aber natürlich belichtet werden – was dann auch den Landwirten teurer kommt.

Perlinger Gemüse gibt es seit 1993. Mittlerweile hat die Familie neben der eigenen Produktion 65 Zulieferer. Im Sortiment gibt es neben den Paradeisern bereits grüne Paprika, Gurken und Radieschen. Mit dem ersten grünen Salat rechnen sie in der nächsten Woche. „Schön langsam geht es jetzt richtig los. Die viele Sonne jetzt ist natürlich optimal“, ist auch Haider mit dem Wetter zufrieden.

Bitte warten heißt es derzeit noch bei Gartenbau Sattler in Tadten. Walter Sattler hat seinen ersten Hektar Glashaus 2002 eröffnet.

In Tadten bei Sattler Gemüse startet die Ernte rund um Ostern.
In Tadten bei Sattler Gemüse startet die Ernte rund um Ostern.(Bild: Charlotte Titz)

Mittlerweile bauen die Sattlers auf fünf Hektar Paradeiser an. Nachdem sie ihr Glashaus modernisiert haben, wurde auch hier später gesetzt. Mit der ersten Ware rechnen sie rund um Ostern. 

Burgenland
09.03.2026 18:00
Burgenland
