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Warum Inter Miami perfekt für Alaba passen könnte

Fußball International
26.05.2026 06:02
Nach dem Abschied bei Real Madrid beginnt für David Alaba nach der WM mit Österreich ein neues ...
Nach dem Abschied bei Real Madrid beginnt für David Alaba nach der WM mit Österreich ein neues Kapitel auf Klubebene.(Bild: GEPA)
Porträt von Matthias Mödl
Von Matthias Mödl

Bei welchem Klub setzt David Alaba nach der WM in den USA seine Karriere fort? Seit seinem offiziellen Abschied bei Real Madrid wird viel spekuliert. Eine „Krone“-Analyse zeigt, warum Inter Miami perfekt für Österreichs Fußballstar passen könnte.

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Die sozialen Medien sind noch immer voll mit dem Abschied von David Alaba bei Real Madrid. Diese Momente gingen unter die Haut. Sein früherer Teamkollege Toni Kroos hielt auf Instagram fest: „Du bist ein absolutes Phänomen auf und neben dem Platz. Ich habe in meiner Karriere niemanden erlebt, der eine gesamte Kabine so verbindet und gleichzeitig alle auf dem Platz mitziehen kann.“ Das sagt alles über den besonderen Wert des österreichischen Teamkapitäns aus. Und genau deshalb ist der Wiener auch weiter ein heiß begehrter Spieler. Viele Klubs wollen ihn haben.

Die Mitspieler von Real Madrid verabschiedeten David Alaba auf dem Platz mit großen Emotionen ...
Die Mitspieler von Real Madrid verabschiedeten David Alaba auf dem Platz mit großen Emotionen und in den sozialen Netzwerken mit berührenden Botschaften.(Bild: GEPA)

Saudi-Arabien ist fix auszuschließen
Jetzt wird natürlich spekuliert, wo Alaba seine Karriere nach der WM fortsetzen wird. Saudi-Arabien ist fix auszuschließen. Das ist nicht interessant für ihn – weder sportlich noch aus familiärer Sicht. Eine Spur führt laut italienischen Medien nach Mailand. Auch England (Alaba war als Kind ein riesiger Fan von Arsenal) kommt in Frage. Aber in Europa hat Österreichs erfolgreichster Fußballer alles erlebt. Es ist sehr gut vorstellbar, dass er mit bald 34 Jahren noch einmal eine ganz neue Herausforderung sucht – und nach der Weltmeisterschaft gleich in den USA bleibt.

Mit Lionel Messi und Luis Suarez spielen zwei ganz große Fußballer bei Inter Miami.
Mit Lionel Messi und Luis Suarez spielen zwei ganz große Fußballer bei Inter Miami.(Bild: AP/Frank Gunn)

Der derzeit spannendste Klub
Dort würde Inter Miami perfekt passen. Das ist der derzeit spannendste Klub in der Major League Soccer. Sportlich betrachtet ist es eine starke Mannschaft mit großen Namen wie Lionel Messi und Luis Suarez. Miteigentümer und eines der Gesichter des Vereins ist David Beckham. Das hat schon Strahlkraft. In Florida würde sich wohl auch seine Familie sehr wohl fühlen. Weiters mag Alaba den Lifestyle in den USA, hat Rapper, NBA- und NFL-Stars in seinem Bekanntenkreis.

Messi und Beckham – Inter Miami hat schon eine gewaltige Strahlkraft.
Messi und Beckham – Inter Miami hat schon eine gewaltige Strahlkraft.(Bild: AFP/CHANDAN KHANNA)

Das Alaba-Umfeld plant alles sehr genau
Und dann gibt es da noch ein anderes (kleines) Indiz. Unlängst beim „Krone“-Interview in Madrid waren keine Fragen zu Lionel Messi gestattet, obwohl Österreich bei der WM auf Argentinien trifft. Die „Krone“ begleitet die Karriere von David Alaba seit 2007, als er mit Austria Wiens U15 beim Weltfinale des Nike Premier Cups in Manchester spielte. Eines haben wir in dieser Zeit immer wieder erlebt: Das Alaba-Umfeld plant sehr genau und ist immer darauf bedacht, öffentlich nicht anzuecken. Daher: Wenn man gar nicht über Messi spricht, können in Folge auch keine Zitate aus dem Zusammenhang gerissen werden. Aber das alles ist natürlich trotzdem nur Lesen im Kaffeesud und Spekulation.

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