Warum Inter Miami perfekt für Alaba passen könnte

Das Alaba-Umfeld plant alles sehr genau

Und dann gibt es da noch ein anderes (kleines) Indiz. Unlängst beim „Krone“-Interview in Madrid waren keine Fragen zu Lionel Messi gestattet, obwohl Österreich bei der WM auf Argentinien trifft. Die „Krone“ begleitet die Karriere von David Alaba seit 2007, als er mit Austria Wiens U15 beim Weltfinale des Nike Premier Cups in Manchester spielte. Eines haben wir in dieser Zeit immer wieder erlebt: Das Alaba-Umfeld plant sehr genau und ist immer darauf bedacht, öffentlich nicht anzuecken. Daher: Wenn man gar nicht über Messi spricht, können in Folge auch keine Zitate aus dem Zusammenhang gerissen werden. Aber das alles ist natürlich trotzdem nur Lesen im Kaffeesud und Spekulation.