Pflanzenschutzmittel löst Gasalarm in Siedlung aus

Rettungskräfte samt Notarzt, Feuerwehr, Polizei und selbst der Bürgermeister rückten in der Nacht zum Dienstag aus, weil in einer Marchtrenker Siedlung (OÖ) beißender Geruch wahrnehmbar war. Einige Personen mussten sogar behandelt werden. Der Ursprung des „Gases“ war ein überraschender: Es kam vom Feld.
Die Feuerwehr wurde am Abend mit dem Einsatzbegriff „Gasgeruch wahrnehmbar“ zeitgleich mit Rettung und Notarzt in eine Siedlung am Stadtrand von Marchtrenk gerufen. Grund war ein stechender Geruch, der bei mehreren Personen zu teils schwerwiegenderen Atemproblemen geführt hatte.
Messungen zeigten nichts an
Die Einsatzkräfte merkten auch den zeitweise starken Geruch. Messungen der zeigten jedoch keine unmittelbare Gefahr. Nach kurzer Suche gab es eine erste Vermutung, welche sich in der Folge dann auch bestätigte. Ein Landwirt hat auf mehreren Feldern im Nahbereich Pflanzenschutzmittel aufgebracht.
Eine Person ins Spital
Der Geruch zog dann in die angrenzende Siedlung. Atembeschwerden äußerten mehrere Personen, eine Person musste letztlich dann ins Klinikum Wels gebracht werden. Feuerwehr, Polizei, Bürgermeister und Behörde haben dann in der Folge das weitere Vorgehen besprochen, es waren aber keine unmittelbaren Maßnahmen mehr nötig.
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