Pflanzenschutzmittel löst Gasalarm in Siedlung aus

Eine Person ins Spital

Der Geruch zog dann in die angrenzende Siedlung. Atembeschwerden äußerten mehrere Personen, eine Person musste letztlich dann ins Klinikum Wels gebracht werden. Feuerwehr, Polizei, Bürgermeister und Behörde haben dann in der Folge das weitere Vorgehen besprochen, es waren aber keine unmittelbaren Maßnahmen mehr nötig.