Uhren-Fan (56) wegen Betrugsverdachts in Haft

Nach einem Einbruch im Bezirk Korneuburg sollen ein 56-Jähriger sowie seine Ex-Lebensgefährtin versucht haben, die Versicherung zu täuschen. Der Verdächtige wurde festgenommen.
Kam ein Ex-Paar gemeinsam auf kriminelle Ideen? Fest steht, dass Unbekannte zum Jahreswechsel in das Wohnhaus der Frau eingestiegen sind. Das einstige Paar soll dann nach dem Coup aber falsche Angaben über die gestohlenen Gegenstände gemacht haben. Laut Polizei dürfte das Duo versucht haben, sich so eine Versicherungsleistung in niedriger sechsstelliger Höhe zu erschleichen.
Teure Uhren, hoher Schaden?
Doch die Ermittlungen brachten noch weitere Vorwürfe gegen den Mann ans Tageslicht: Der 56-Jährige soll bei der Abgabe eines Vermögensverzeichnisses vor dem Bezirksgericht Korneuburg falsche Angaben gemacht haben. Einem Juwelier entstand laut Polizeiakt dadurch in den Jahren 2020 und 2021 ein niedriger sechsstelliger Schaden, dass der Verdächtige teure Uhren nicht beziehungsweise nur teilweise bezahlt hat.
Der Niederösterreicher wurde am vergangenen Freitag festgenommen und in die Justizanstalt Korneuburg eingeliefert.
Die ehemalige Lebensgefährtin des 56-Jährigen wurde laut Polizei der Staatsanwaltschaft angezeigt. Für beide gilt die Unschuldsvermutung.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.