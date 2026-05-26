Uhren-Fan (56) wegen Betrugsverdachts in Haft

Kam ein Ex-Paar gemeinsam auf kriminelle Ideen? Fest steht, dass Unbekannte zum Jahreswechsel in das Wohnhaus der Frau eingestiegen sind. Das einstige Paar soll dann nach dem Coup aber falsche Angaben über die gestohlenen Gegenstände gemacht haben. Laut Polizei dürfte das Duo versucht haben, sich so eine Versicherungsleistung in niedriger sechsstelliger Höhe zu erschleichen.