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Trick nach Einbruch?

Uhren-Fan (56) wegen Betrugsverdachts in Haft

Niederösterreich
26.05.2026 05:55
Nach einem realen Einbruch soll eine erfundene Beuteliste an die Versicherung gegangen sein.
Nach einem realen Einbruch soll eine erfundene Beuteliste an die Versicherung gegangen sein.(Bild: Reinhard Holl)
Porträt von Lukas Lusetzky
Von Lukas Lusetzky

Nach einem Einbruch im Bezirk Korneuburg sollen ein 56-Jähriger sowie seine Ex-Lebensgefährtin versucht haben, die Versicherung zu täuschen. Der Verdächtige wurde festgenommen.

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Kam ein Ex-Paar gemeinsam auf kriminelle Ideen? Fest steht, dass Unbekannte zum Jahreswechsel in das Wohnhaus der Frau eingestiegen sind. Das einstige Paar soll dann nach dem Coup aber falsche Angaben über die gestohlenen Gegenstände gemacht haben. Laut Polizei dürfte das Duo versucht haben, sich so eine Versicherungsleistung in niedriger sechsstelliger Höhe zu erschleichen.

Teure Uhren, hoher Schaden?
Doch die Ermittlungen brachten noch weitere Vorwürfe gegen den Mann ans Tageslicht: Der 56-Jährige soll bei der Abgabe eines Vermögensverzeichnisses vor dem Bezirksgericht Korneuburg falsche Angaben gemacht haben. Einem Juwelier entstand laut Polizeiakt dadurch in den Jahren 2020 und 2021 ein niedriger sechsstelliger Schaden, dass der Verdächtige teure Uhren nicht beziehungsweise nur teilweise bezahlt hat.

Der Niederösterreicher wurde am vergangenen Freitag festgenommen und in die Justizanstalt Korneuburg eingeliefert.

Die ehemalige Lebensgefährtin des 56-Jährigen wurde laut Polizei der Staatsanwaltschaft angezeigt. Für beide gilt die Unschuldsvermutung.

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