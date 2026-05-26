Monaco als letzte Chance für Formel-1-Routinier

Der Auftakt in die Saison ist für Formel-1-Neuling Cadillac nicht nach Plan verlaufen. Während der Druck auf den Rennstall wächst, ist man intern vor allem mit der Performance von Routinier Bottas unzufrieden. In den Rennen konnte der Finne nicht überzeugen – in den Qualifyings fuhr er Teamkollege Sergio Perez bisher deutlich hinterher.