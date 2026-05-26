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Nachfolger schon da?

Monaco als letzte Chance für Formel-1-Routinier

Formel 1
26.05.2026 07:15
Valtteri Bottas ist erst in dieser Saison ins Formel-1-Cockpit zurückgekehrt.
Valtteri Bottas ist erst in dieser Saison ins Formel-1-Cockpit zurückgekehrt.(Bild: AFP/CHARLY TRIBALLEAU)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Der große Klassiker im Fürstentum könnte für Formel-1-Routinier Valtteri Bottas zur letzten Chance werden, seinen Rennstall von einer weiteren Zusammenarbeit zu überzeugen. Intern ist man mit der Leistung des Rückkehrers unzufrieden – eine baldige Trennung steht im Raum. Einen passenden Nachfolger hat man offenbar schon gefunden.

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Der Auftakt in die Saison ist für Formel-1-Neuling Cadillac nicht nach Plan verlaufen. Während der Druck auf den Rennstall wächst, ist man intern vor allem mit der Performance von Routinier Bottas unzufrieden. In den Rennen konnte der Finne nicht überzeugen – in den Qualifyings fuhr er Teamkollege Sergio Perez bisher deutlich hinterher. 

Mit den zurückgekehrten Routiniers Bottas und Perez wollte Cadillac schnell in den „Königsklassen“-Rhythmus finden – dieses Projekt scheint schon nach wenigen Monaten gescheitert zu sein. Deshalb soll man eine Veränderung planen. Mit Bottas seien die Bosse „äußerst unzufrieden“, berichtet „Sky Italia“. 

Erhält Herta seine Chance? 
In Monaco darf der Finne noch im Cockpit sitzen, muss dabei aber deutliche Fortschritte zeigen, ansonsten soll eine schnelle Trennung im Raum stehen. Mit dem US-Amerikaner Colton Herta soll sein möglicher Nachfolger schon gefunden worden sein. 

Vor der Saison hat man den 26-Jährigen bereits als Testfahrer engagiert – nun soll man bereit sein, Herta das Vertrauen in der Formel 1 zu schenken. Mal sehen, ob Bottas das drohende Aus noch vermeiden kann. 

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