Pudel bringt Potapova jede Menge Glücksgefühle

Fast durch nichts gestresst

„Bula“ lässt sich sichtlich auch nicht stressen, wenn sie von Potapova durch die von Menschen überfüllte Anlage von Roland Garros geführt wird. „Sie ist sehr ruhig, gut erzogen, zum Glück stresst sie wirklich fast nichts“, meint Potapova, die immer traurig ist, wenn sie zu weiten Übersee-Reisen aufbricht. Dann ist es nicht so leicht, den Pudel mitzunehmen. „Bis Wimbledon ist sie jetzt fix immer mit mir unterwegs, dann muss ich schauen.“