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„Bula“ ist meist dabei

Pudel bringt Potapova jede Menge Glücksgefühle

Tennis
26.05.2026 06:37
Anastasia Potapova und „Bula“.
Anastasia Potapova und „Bula“.(Bild: APA/BARBARA GINDL)
Porträt von Gernot Bachler
Von Gernot Bachler

Österreichs aktuell beste Tennisspielerin schwört bei den French Open nicht nur auf Trainer, Physio und Fitnesscoach – wie viele Asse hat Anastasia Potapova auch ihren Hund mit dabei. Dabei begleitet sie ihr Pudel „Bula“ wirklich fast stets auf Schritt und Tritt.

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Sie sorgte für das bisher schönste Bild der Pressekonferenzen. Mit ihrem Pudel „Bula“, der sie fast überallhin begleitet, auf dem Schoß sprach Anastasia Potapova zu den Medien. Zuvor hatte die Hündin sie auch schon zum Training begleitet. Nur beim Erst-Runden-Match musste sie wegen der Hitze im Hotel bleiben.

In den letzten Monaten hat Potapova laut eigener Aussage ein neues Mindset bekommen. Zur Ausgeglichenheit des Frauchens trägt auch „Bula“ stets ihren Teil bei. „Sie ist mein Glücksbringer, mit ihr fühle ich mich noch besser“, strahlt Potapova, die etwa davon berichtet, wie schön es ist, von ihrer vierbeinigen Freundin begrüßt zu werden, wenn sie ins Hotel kommt. Hundebesitzer wissen das freilich nur zu gut.

Fast durch nichts gestresst
„Bula“ lässt sich sichtlich auch nicht stressen, wenn sie von Potapova durch die von Menschen überfüllte Anlage von Roland Garros geführt wird. „Sie ist sehr ruhig, gut erzogen, zum Glück stresst sie wirklich fast nichts“, meint Potapova, die immer traurig ist, wenn sie zu weiten Übersee-Reisen aufbricht. Dann ist es nicht so leicht, den Pudel mitzunehmen. „Bis Wimbledon ist sie jetzt fix immer mit mir unterwegs, dann muss ich schauen.“

„Bula“ ist übrigens ein Name, den die Hündin erst nachträglich erhielt. „Ursprünglich nannten wir sie Baby“, erzählt Potapova, „aber weil sie so komisch geschaut hat, wenn sie sich manchmal verrückt aufgeführt hatten, tauften wir sie um.“ Auf einen Namen, der russisch für Semmel oder Brötchen ist.

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