Einige Verkaufskandidaten und ein Däne im Anflug

Trainer Johannes Hoff Thorup betonte, für die bevorstehende Spielzeit sei vor allem ein Faktor entscheidend: Konstanz. Immer, wenn im Frühjahr kleine Meisterhoffnungen aufkeimten, setzte es verlässlich schmerzhafte Rückschläge. „Vor wenigen Wochen hatten wir noch die Chance, Tabellenführer zu werden, in der letzten Runde hatten wir die Chance, Dritter zu werden. Wir haben unsere Chancen nicht genützt, aber wenn wir uns steigern, werden wir diese Chancen hoffentlich nächstes Jahr wieder haben und es dann besser machen“, sagte der Däne und bezeichnete die abgelaufene Saison als „nicht viel mehr als akzeptabel“.