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Fellmantel bei 34 Grad

AMAs: Diese Looks waren komplett außer Kontrolle!

Society International
26.05.2026 06:33
Lisa Rinna kam mit JFK-Krawatte, Queen Latifah Coolness im Wintermantel bei 34 Grad im Schatten ...
Lisa Rinna kam mit JFK-Krawatte, Queen Latifah Coolness im Wintermantel bei 34 Grad im Schatten und die Komikerin rechts trug Chers Haare. Der rote Teppich der American Music Awards war vielleicht nicht schön, dafür sehr, sehr verrückt.(Bild: Krone-Collage/EPA/CHRIS TORRES)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Die American Music Awards 2026 lieferten dieses Jahr wieder weniger Haute Couture als absoluten Fashion-Fiebertraum: Teyana Taylor zeigte maximal Haut, Lisa Rinna kam mit JFK-Krawatte, Queen Latifah erschien bei 34 Grad im Wintermantel – und Komikerin Megan Stalter trug Haare direkt aus der Cher-Gedächtnisabteilung. 

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 In Las Vegas verwandelte sich der rote Teppich in eine wilde Mischung aus „Hauptsache auffällig“, verdammt viel nackter Haut und akuter Verwirrung beim Blick auf das Thermometer. Kurz, lang, bunt, durchsichtig – hier war wirklich alles dabei!

Teyana Taylor war am Red Carpet noch eine der Elegantesten!
Teyana Taylor war am Red Carpet noch eine der Elegantesten!(Bild: AFP/IAN MAULE)

Winter-Vibes bei 34 Grad im Schatten?
Das größte Rätsel des Abends: Wie schafft man es, bei knackigen 34 Grad in der Wüste von Las Vegas nicht zu schmelzen?

Queen Latifah ignorierte das Wetter komplett und kuschelte sich als Host des Abends in einen massiven, federbesetzten Mantel. Modisch ein Statement, thermisch ein absolutes Rätsel!

Queen Latifah
Queen Latifah(Bild: AFP/IAN MAULE)

Auch Ejae setzte auf absolute modische Sturheit und marschierte in einer hochgeschlossenen Robe auf. Respekt für so viel Schweiß-Disziplin!

Ejae
Ejae(Bild: AFP/IAN MAULE)

Team „Weniger ist mehr“: Nackte Haut und Transparenz-Alarm
Andere Stars hatten da deutlich weniger Lust auf Hitzeschlag und setzten auf Klimaanlagen-Chic!

Teyana Taylor setzte dem Ganzen die Krone auf: Ihr trägerloses, lila Kleid hatte einen Beinschlitz, der gefühlt am Schlüsselbein anfing. Sexy? Ja. Riskant bei jedem Schritt? Absolut!

Teyana Taylor
Teyana Taylor(Bild: AFP/IAN MAULE)

Sombr setzte auf ein tief aufgeknöpftes Hemd, und Pop-Ikone Paula Abdul glänzte in einem semitransparenten Kleid und die kolumbianische Singer-Songwriterin Karol G zeigte viel Bauch zu einem Ballon-Rock. 

Sombre
Sombre(Bild: AFP/DAVID BECKER)
Paula Abdul
Paula Abdul(Bild: AFP/IAN MAULE)
Karol G
Karol G(Bild: EPA/CHRIS TORRES)

Bei ihrem ersten AMA-Auftritt seit 21 Jahren strahlte Presenterin Hilary Duff in einem silbernen Kleid – minimalistisch gestylt und zurückhaltend. Im Gegensatz zu den nächsten Stars, die jetzt kommen!

Hilary Duff
Hilary Duff(Bild: AFP/DAVID BECKER)

Krawatten, Mumien und Cher-Perücke
Reality-TV-Ikone Lisa Rinna erschien in einem Look, der irgendwo zwischen Vorstandssitzung, Karaoke-Nacht in Las Vegas und modischer Midlife-Crisis lag. Besonders auffällig: Sie verzichtete komplett auf einen BH, kombinierte das Outfit aber gleichzeitig mit einer gepunkteten JFK-Krawatte.

Lisa Rinna
Lisa Rinna(Bild: AFP/IAN MAULE)

Amaya Espinal brachte eines der unbequemsten Outfits des Abends auf den roten Teppich. Die Gewinnerin der Reality-TV-Welt präsentierte sich in einem Look, der stark an eine ägyptische Mumie erinnerte – allerdings mit glamourösem Dating-Show-Twist.

Amaya Espinal
Amaya Espinal(Bild: AFP/IAN MAULE)

Tinashe verstand das Motto von Las Vegas offenbar besser als alle anderen. Ihr Outfit erinnerte an eine moderne Braut, die spontan in Sin City heiratet – nur um die Ehe 48 Stunden später direkt annullieren zu lassen.

Tinashe
Tinashe(Bild: AFP/IAN MAULE)

Rapperin GloRilla setzte bei den AMAs 2026 auf maximale Hautfreiheit. Ihr auffälliges Banana-Dress bedeckte gerade genug, um noch red-carpet-tauglich zu bleiben.

GloRilla
GloRilla(Bild: EPA/CHRIS TORRES)

Das Comedy-Duo Megan Stalter und Paul W. Downs bewies erneut, dass Humor auf dem roten Teppich oft besser funktioniert als klassische Eleganz.

Kurz vor dem Finale der gefeierten Serie „Hacks“ erschienen beide in perfekt abgestimmten Outfits voller Insider-Gags. Das Highlight: Gürtelschnallen mit den Gesichtern des jeweils anderen.

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Dazu kam Megans strategisch platzierte Perücke im Stil von Cher, die den gesamten Look endgültig in Richtung Fashion-Parodie katapultierte.

Megan Stalter und Paul W. Downs
Megan Stalter und Paul W. Downs(Bild: AFP/DAVID BECKER)

Die AMAs 2026 zeigten einmal mehr, dass Award-Shows heute weniger klassische Glamour-Events und mehr kulturelle Spektakel sind. Stars wollen nicht nur gut aussehen – sie wollen Gespräche dominieren, viral gehen und Meme-Material liefern.

Und genau deshalb werden wir diese Looks so schnell nicht vergessen.

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