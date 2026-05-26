AMAs: Diese Looks waren komplett außer Kontrolle!

Lisa Rinna kam mit JFK-Krawatte, Queen Latifah Coolness im Wintermantel bei 34 Grad im Schatten und die Komikerin rechts trug Chers Haare. Der rote Teppich der American Music Awards war vielleicht nicht schön, dafür sehr, sehr verrückt. (Bild: Krone-Collage/EPA/CHRIS TORRES)