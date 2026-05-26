AMAs: Diese Looks waren komplett außer Kontrolle!

Die American Music Awards 2026 lieferten dieses Jahr wieder weniger Haute Couture als absoluten Fashion-Fiebertraum: Teyana Taylor zeigte maximal Haut, Lisa Rinna kam mit JFK-Krawatte, Queen Latifah erschien bei 34 Grad im Wintermantel – und Komikerin Megan Stalter trug Haare direkt aus der Cher-Gedächtnisabteilung.
In Las Vegas verwandelte sich der rote Teppich in eine wilde Mischung aus „Hauptsache auffällig“, verdammt viel nackter Haut und akuter Verwirrung beim Blick auf das Thermometer. Kurz, lang, bunt, durchsichtig – hier war wirklich alles dabei!
Winter-Vibes bei 34 Grad im Schatten?
Das größte Rätsel des Abends: Wie schafft man es, bei knackigen 34 Grad in der Wüste von Las Vegas nicht zu schmelzen?
Queen Latifah ignorierte das Wetter komplett und kuschelte sich als Host des Abends in einen massiven, federbesetzten Mantel. Modisch ein Statement, thermisch ein absolutes Rätsel!
Auch Ejae setzte auf absolute modische Sturheit und marschierte in einer hochgeschlossenen Robe auf. Respekt für so viel Schweiß-Disziplin!
Team „Weniger ist mehr“: Nackte Haut und Transparenz-Alarm
Andere Stars hatten da deutlich weniger Lust auf Hitzeschlag und setzten auf Klimaanlagen-Chic!
Teyana Taylor setzte dem Ganzen die Krone auf: Ihr trägerloses, lila Kleid hatte einen Beinschlitz, der gefühlt am Schlüsselbein anfing. Sexy? Ja. Riskant bei jedem Schritt? Absolut!
Sombr setzte auf ein tief aufgeknöpftes Hemd, und Pop-Ikone Paula Abdul glänzte in einem semitransparenten Kleid und die kolumbianische Singer-Songwriterin Karol G zeigte viel Bauch zu einem Ballon-Rock.
Bei ihrem ersten AMA-Auftritt seit 21 Jahren strahlte Presenterin Hilary Duff in einem silbernen Kleid – minimalistisch gestylt und zurückhaltend. Im Gegensatz zu den nächsten Stars, die jetzt kommen!
Krawatten, Mumien und Cher-Perücke
Reality-TV-Ikone Lisa Rinna erschien in einem Look, der irgendwo zwischen Vorstandssitzung, Karaoke-Nacht in Las Vegas und modischer Midlife-Crisis lag. Besonders auffällig: Sie verzichtete komplett auf einen BH, kombinierte das Outfit aber gleichzeitig mit einer gepunkteten JFK-Krawatte.
Amaya Espinal brachte eines der unbequemsten Outfits des Abends auf den roten Teppich. Die Gewinnerin der Reality-TV-Welt präsentierte sich in einem Look, der stark an eine ägyptische Mumie erinnerte – allerdings mit glamourösem Dating-Show-Twist.
Tinashe verstand das Motto von Las Vegas offenbar besser als alle anderen. Ihr Outfit erinnerte an eine moderne Braut, die spontan in Sin City heiratet – nur um die Ehe 48 Stunden später direkt annullieren zu lassen.
Rapperin GloRilla setzte bei den AMAs 2026 auf maximale Hautfreiheit. Ihr auffälliges Banana-Dress bedeckte gerade genug, um noch red-carpet-tauglich zu bleiben.
Das Comedy-Duo Megan Stalter und Paul W. Downs bewies erneut, dass Humor auf dem roten Teppich oft besser funktioniert als klassische Eleganz.
Kurz vor dem Finale der gefeierten Serie „Hacks“ erschienen beide in perfekt abgestimmten Outfits voller Insider-Gags. Das Highlight: Gürtelschnallen mit den Gesichtern des jeweils anderen.
Dazu kam Megans strategisch platzierte Perücke im Stil von Cher, die den gesamten Look endgültig in Richtung Fashion-Parodie katapultierte.
Die AMAs 2026 zeigten einmal mehr, dass Award-Shows heute weniger klassische Glamour-Events und mehr kulturelle Spektakel sind. Stars wollen nicht nur gut aussehen – sie wollen Gespräche dominieren, viral gehen und Meme-Material liefern.
Und genau deshalb werden wir diese Looks so schnell nicht vergessen.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.